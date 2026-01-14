Скільки коштує золото в ломі сьогодні?
На частку чистого золота у виробі вказує проба. Саме це значення є важливим при визначенні вартості лому, повідомляє 24 Канал.
Аби зрозуміти скільки реально золота у сплаві, потрібно вказане на виробі значення поділити на 10. Вийде відсоток, який показує кількість чистого металу.
Тобто, якщо на золоті 585 проба, там 58,5% золота. Відповідно, все інше – домішки.
Закупівельні ціни на золотий лом сьогодні такі, повідомляє Нацбанк:
- для виробу, що має 333 пробу – 2 080,64 гривні за грам;
- виробу, який має 375 пробу – 2 343,06 гривні за грам;
- 500 пробу – 3 124,08 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 642,68 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 655,17 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 686,12 гривні за грам;
- 900 пробу – 5 623,34 гривні за грам;
- 999 пробу – 6 241,91 гривні за грам.
А от ціни на банківське золото, встановлені залежно від категорії, за даними НБУ, такі:
- ціна золота найвищої категорії, сьогодні – 6 311,27 гривні за грам;
- а от метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 6 292,34 гривні за грам;
- золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 6 248,16 гривні за грам.
Що відбувається з вартістю золота на світовому ринку?
Сьогодні ціна золота збільшилась на 1%. Вона сягнула – 4 632,03 долара за унцію.
Максимум вартості було встановлено під час сьогоднішньої сесії. Він склав – 4 639,42 долара за унцію. Зауважимо, що до цього ціновий рекорд був – 4 629,94 долара за унцію