Скільки коштує золото в ломі сьогодні?

На частку чистого золота у виробі вказує проба. Саме це значення є важливим при визначенні вартості лому, повідомляє 24 Канал.

Аби зрозуміти скільки реально золота у сплаві, потрібно вказане на виробі значення поділити на 10. Вийде відсоток, який показує кількість чистого металу.

Тобто, якщо на золоті 585 проба, там 58,5% золота. Відповідно, все інше – домішки.

Закупівельні ціни на золотий лом сьогодні такі, повідомляє Нацбанк:

для виробу, що має 333 пробу – 2 080,64 гривні за грам;

виробу, який має 375 пробу – 2 343,06 гривні за грам;

500 пробу – 3 124,08 гривні за грам;

583 пробу – 3 642,68 гривні за грам;

585 пробу – 3 655,17 гривні за грам;

750 пробу – 4 686,12 гривні за грам;

900 пробу – 5 623,34 гривні за грам;

999 пробу – 6 241,91 гривні за грам.

А от ціни на банківське золото, встановлені залежно від категорії, за даними НБУ, такі:

ціна золота найвищої категорії, сьогодні – 6 311,27 гривні за грам;

а от метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 6 292,34 гривні за грам;

золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 6 248,16 гривні за грам.

Що відбувається з вартістю золота на світовому ринку?