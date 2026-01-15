Как изменилась цена на золото сегодня?

Стоимость золота упала и на фоне того, что Трамп несколько ослабил свою риторику, относительно Ирана и председателя ФРС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Спотовая стоимость золота упала на 0,3%. Теперь этот металл стоит – 4 608,77 доллара за унцию. Напомним, еще вчера золото достигло рекордных – 4 642,72 доллара, сообщает Reuters.

Напомним! Трамп указал, что США могут и не вмешиваться в дела Ирана. Сейчас в иранском государстве продолжаются масштабные протесты. До этого Трамп угрожал руководству Ирана вмешаться, если будут происходить убийства населения. Взамен иранское правительство пообещало ударить по базам США.

К тому же Трамп сказал, что не хочет пока увольнять главу ФРС Джерома Пауэлла. Ранее американский президент говорил диаметрально иное.

Позже в тот же день будут опубликованы еженедельные данные о количестве заявок на пособие по безработице в США за первую неделю января, что может дать представление о направлении монетарной политики ФРС,

– подчеркивает издание.

Заметим, что в этом году ожидается два снижения ставки ФРС. Именно на это указывают прогнозы трейдеров.

Важно! Для такого безопасного актива как золото, низкие процентные ставки, геополитическая и экономическая неопределенность – оптимальная ситуация. Ведь в такие периоды, этот металл растет в цене.

Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы сейчас?