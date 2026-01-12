Що відбувається з ціною на золото зараз?
Сьогодні ціна на золото вперше сягнула рівня 4 600 доларів за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Спотова вартість золота зросла на 1,7%. Тепер цей метал коштує – 4 584,74 долара за унцію
Важливо! Під час сьогоднішньої сесії золото сягнуло – рекордного значення – 4 600,33 долара за унцію.
Нагадаємо, попереднє рекордне значення було встановлено ще 26 грудня 2025 року. Тоді цей метал сягнув – 4 549,71 долара за унцію, повідомляє Reuters.
Чому дорожчає золото:
- інвестори активно скуповували безпечні активи;
- в Ірані загострюється ситуація (наразі там відомо про загибель 500 людей);
- триває кримінальне розслідування, щодо голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла.
Пауелл заявив у неділю, що адміністрація Трампа погрожувала йому кримінальним звинуваченням через свідчення в Конгресі, що голова ФРС назвав «приводом» для подальшого тиску на центральний банк з метою зниження ставок. Це призвело до падіння долара та ф'ючерсів на акції США,
– наголошує видання.
Зауважимо, що наразі очікується зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у 2026 двічі:
- у червні;
- а також – вересні (раніше ці зміни очікувались у березні та червні).
Зверніть увагу! Недохідні активи відчувають себе надзвичайно добре саме в умовах низьких процентних ставок.
Що відбувається з вартістю срібла зараз?
Срібло сьогодні також встановило новий рекорд. Вартість цього металу збільшилась на 5,1% до 84,06 долара за унцію.
Зауважте! Протягом сьогоднішньої сесії срібло злетіло до рекордного значення – 84,60 долара за унцію.
Якщо все залишиться так, як є, я думаю, що ціни на срібло незабаром сягнуть 90 доларів за унцію. Поки що існує політична невизначеність, а тепер є деякі обмеження з боку Китаю, наслідки яких ми ще не побачимо,
– вказує стратег з сировинних товарів ANZ Соні Кумарі.
Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?
Спотова вартість платини сьогодні зросла на 3,3%. Цей метал тепер коштує – 2 348,74 долара за унцію.
А от паладій підскочив на 2,7%. Тепер він коштує – 1 864,19 долара за унцію.