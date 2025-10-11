Яка ціна на медичне та чисте золото?

Ціна золота 585 проби у жовті становить від 2 550 гривні за грам, а от ціна золота проби 750 на початку жовтня стартувала від 3 650 гривень за грам, проаналізував 24 Канал.

Довідково: вартість вказана орієнтовна, адже вона може варіюватися залежно від регіону, міста, місця продажу та інших умов.

Натомість за даними НБУ, станом на 8 жовтня, закупівельна ціна на банківський метал становила 5 217,13 гривні за грам.

А за даними Reuters, станом на 8 жовтня, спотова ціна на золото досягла рекордного рівня – 4 059,05 долара за унцію (1 унція становить 31 грам – 24 Канал).

Якщо ж говорити про медичне золото, то воно не є дорогоцінним металом, а тому немає проби. Ціна на таке золото доволі низька, адже основа у ньому все ж таки нержавіюча сталь.

Наприклад, ланцюжок жіночий, довжина якого складає 500 міліметрів, а ширина 4 міліметри з вагою в 10 грамів, коштує ледь не 300 гривень, відповідно до ціни на сайті маркетплейсу Prom.ua.

А ланцюжок, що має довжину 600 міліметрів, ширину 6 міліметрів, а вагу 33 грами, обійдеться в трішки більше, ніж 400 гривень.

Як змінилася вартість золота у світі?