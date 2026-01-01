Як змінились ціни на золото в ломі з 1 січня 2026 року
- Ціни на золотий лом залежать від проби, зокрема 999 проба коштує 5 750,60 гривні за грам.
- Закупівельні ціни на банківське золото варіюються від 5 756,36 до 5 814,50 гривні за грам залежно від якості металу.
Вартість лому залежить від сукупності факторів. Зокрема, ситуації на світовому ринку. Нагадаємо, в останній день 2025 року ціна золота відчутно знизилась, а 1 січня більшість ринків закриті на новорічні свята.
Яка вартість золотого лому 1 січня 2026 року?
Ціна лому також залежить від проби. Тобто, частки чистого золота у сплаві, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Платить зовсім не Москва: хто насправді фінансує війну Росії проти України
Аби визначити відсоток чистого золота, потрібно вказане значення розділити на 10. Наприклад, якщо на золотій прикрасі накарбовано 585, то у виробі 58,5% основного металу, а все інше – домішки.
Закупівельні ціни на золото в ломі сьогодні такі, повідомляє НБУ:
- якщо на виробі вказано 333 пробу – 1 916,87 гривні за грам;
- якщо вказано 375 пробу – 2 158,64 гривні за грам;
- 500 пробу – 2 878,18 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 355,96 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 367,47 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 317,27 гривні за грам;
- 900 пробу – 5 180,72 гривні за грам;
- 999 пробу – 5 750,60 гривні за грам.
Що відбувається з цінами на банківське золото у перший день 2026 року?
Змінились і закупівельні ціни на банківське золото. Сьогодні, як повідомля Нацбанк, вони такі:
- метал найвищої якості має ціну – 5 814,50 гривні за грам;
- золото, що потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 797,06 гривні за грам;
- а от метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує – 5 756,36 гривні за грам.
Що ще важливо знати про золото зараз?
Колір золотого виробу вказує на склад сплаву. Наприклад, червонуватий відтінок дає мідь (саме так отримують рожеве золото). А світлішим виріб роблять срібло та нікель.
31 грудня вартість золота на світовому ринку знизилась і сягнула – 4 329,12 долара за унцію. А тогорічний рекорд встановлено 26 грудня, він склав – 4 549,71 долара за унцію.