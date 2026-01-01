Как изменились цены на золото в ломе с 1 января 2026 года
- Цены на золотой лом зависят от пробы, в частности 999 проба стоит 5 750,60 гривны за грамм.
- Закупочные цены на банковское золото варьируются от 5 756,36 до 5 814,50 гривны за грамм в зависимости от качества металла.
Стоимость лома зависит от совокупности факторов. В частности, ситуации на мировом рынке. Напомним, в последний день 2025 года цена золота ощутимо снизилась, а 1 января большинство рынков закрыты на новогодние праздники.
Какова стоимость золотого лома 1 января 2026 года?
Цена лома также зависит от пробы. То есть, доли чистого золота в сплаве, сообщает 24 Канал.
Чтобы определить процент чистого золота, нужно указанное значение разделить на 10. Например, если на золотом украшении отчеканено 585, то в изделии 58,5% основного металла, а все остальное – примеси.
Закупочные цены на золото в ломе сегодня такие, сообщает НБУ:
- если на изделии указана 333 проба – 1 916,87 гривны за грамм;
- если указано 375 пробу – 2 158,64 гривны за грамм;
- 500 пробу – 2 878,18 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 355,96 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 367,47 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 317,27 гривны за грамм;
- 900 пробу – 5 180,72 гривны за грамм;
- 999 пробу – 5 750,60 гривны за грамм.
Что происходит с ценами на банковское золото в первый день 2026 года?
Изменились и закупочные цены на банковское золото. Сегодня, как сообщает Нацбанк, они таковы:
- металл наивысшего качества имеет цену – 5 814,50 гривны за грамм;
- золото, что требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 797,06 гривны за грамм;
- а вот металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, стоит – 5 756,36 гривны за грамм.
Что еще важно знать о золоте сейчас?
Цвет золотого изделия указывает на состав сплава. Например, красноватый оттенок дает медь (именно так получают розовое золото). А светлее изделие делают серебро и никель.
31 декабря стоимость золота на мировом рынке снизилась и достигла – 4 329,12 доллара за унцию. А прошлогодний рекорд установлен 26 декабря, он составил – 4 549,71 доллара за унцию.