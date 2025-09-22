Яка вартість 1 унції золота зараз?
Вартість золота сягнула позначки в 3 700 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Зверніть увагу! Основною причиною такого зростання, є відчутний приплив коштів у ETF, який досяг трирічного максимуму.
Срібло також зросло в ціні. Воно сягнуло найвищого рівня, починаючи з 2011. Приріст з початку цього року склав майже 50%.
Спотові ціни на дорогоцінні метали, за даними Bloomberg, загалом змінились так:
- спотова ціна на золото зросла на 0,9%, сягнувши – 3 718,99 долара за унцію;
- спотова ціна на срібло зросла на 1,6%, цей метал сягнув – 43,77 долара за унцію.
Оскільки ФРС послаблює політику, центральні банки зміцнюють свої резервні резерви, а тривала геополітична напруженість підтримує прагнення до інвестиційних гаваней,
– пояснює зростання вартості золота видання Bloomberg.
Важливо! Вартість срібла та золота, імовірно, продовжить зростати у 2025 році.
Як змінювалась вартість золота у вересні?
2 вересня, вартість золота за унцію сягнула – 3 508 доларів. Це було рекордне значення на той час.
Вже через тиждень – 8 вересня, золото продовжило дорожчати. Цей дорогоцінний метал почав коштувати – за 1 унцію – 3 622,07 доларів.
16 вересня золото встановило новий рекорд. Тоді цей метал подорожчав до 3 689,27 долара за унцію.