Яка вартість 1 унції золота зараз?

Вартість золота сягнула позначки в 3 700 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зверніть увагу! Основною причиною такого зростання, є відчутний приплив коштів у ETF, який досяг трирічного максимуму.

Срібло також зросло в ціні. Воно сягнуло найвищого рівня, починаючи з 2011. Приріст з початку цього року склав майже 50%.

Спотові ціни на дорогоцінні метали, за даними Bloomberg, загалом змінились так:

спотова ціна на золото зросла на 0,9%, сягнувши – 3 718,99 долара за унцію;

спотова ціна на срібло зросла на 1,6%, цей метал сягнув – 43,77 долара за унцію.

Оскільки ФРС послаблює політику, центральні банки зміцнюють свої резервні резерви, а тривала геополітична напруженість підтримує прагнення до інвестиційних гаваней,

– пояснює зростання вартості золота видання Bloomberg.

Важливо! Вартість срібла та золота, імовірно, продовжить зростати у 2025 році.

Як змінювалась вартість золота у вересні?