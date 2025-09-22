Чому росте долар?

Річ у тім, що трейдери очікують промов представників Федеральної резервної системи на цьому тижні. Адже там можуть прозвучати "підказки" про подальшу зміну ставок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Відсутність суттєвих даних до публікації основних даних про інфляцію щодо витрат на особисте споживання (PCE) у п'ятницю залишає інвесторів відкритими для переосмислення зниження ставки ФРС та плану на майбутнє,

– говорить керівник відділу макростратегії ринків у BNY Mellon Боб Севідж.

Нагадаємо! ФРС знизив ставки усього на 25 базисних пунктів. Трамп не оцінив це рішення. Американський президент вимагав радикальнішого зниження – на 50 базисних пунктів, повідомляє Reuters.

Як змінився курс долара, відносно інших валют?

Індекс долара зріс на 0,05% до 97,66 стосовно інших валют. Загальна ситуація така:

євро незмінне і залишається на рівні – 1,1748 долара;

шведська крона впала на 0,10%, відносно американського долара і сягнула 9,4140 за долар;

єна – впала на 0,10%, зараз вона складає – 148,06 за долар;

фунт стерлінгів, своєю чергою, впав до двотижневого мінімуму і сягнув 1,3453 долара.

Яка ситуація з курсом долара в Україні?

Курс долара не зазнає значних змін. Коливання будуть незначні і перебуватимуть в діапазоні 41,60 – 42 гривні.

Цього тижня – з 22 по 28 вересня курс долара також не зазнає відчутних змін. Валюта коливатиметься в межах 41,20 – 41,50 гривні на міжбанку та – готівковому ринку.

Зверніть увагу! Не всі долари можна обміняти в українських обмінниках. Фінустанови України мають право не приймати певні банкноти, йдеться, зокрема, про значно зношені.