Какая стоимость 1 унции золота сейчас?
Стоимость золота достигла отметки в 3 700 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Читайте также Курс доллара только растет: все может изменить следующий шаг от ФРС
Обратите внимание! Основной причиной такого роста, является ощутимый приток средств в ETF, который достиг трехлетнего максимума.
Серебро также выросло в цене. Оно достигло самого высокого уровня, начиная с 2011 года. Прирост с начала этого года составил почти 50%.
Спотовые цены на драгоценные металлы, по данным Bloomberg, в целом изменились так:
- спотовая цена на золото выросла на 0,9%, достигнув – 3 718,99 доллара за унцию;
- спотовая цена на серебро выросла на 1,6%, этот металл достиг – 43,77 доллара за унцию.
Поскольку ФРС ослабляет политику, центральные банки укрепляют свои резервные резервы, а продолжающаяся геополитическая напряженность поддерживает стремление к инвестиционным гаваням,
– объясняет рост стоимости золота издание Bloomberg.
Важно! Стоимость серебра и золота, вероятно, продолжит расти в 2025 году.
Как менялась стоимость золота в сентябре?
2 сентября, стоимость золота за унцию достигла – 3 508 долларов. Это было рекордное значение на то время.
Уже через неделю – 8 сентября, золото продолжило дорожать. Этот драгоценный металл начал стоить – за 1 унцию – 3 622,07 долларов.
16 сентября золото установило новый рекорд. Тогда этот металл подорожал до 3 689,27 доллара за унцию.