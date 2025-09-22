Какая стоимость 1 унции золота сейчас?

Стоимость золота достигла отметки в 3 700 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Обратите внимание! Основной причиной такого роста, является ощутимый приток средств в ETF, который достиг трехлетнего максимума.

Серебро также выросло в цене. Оно достигло самого высокого уровня, начиная с 2011 года. Прирост с начала этого года составил почти 50%.

Спотовые цены на драгоценные металлы, по данным Bloomberg, в целом изменились так:

спотовая цена на золото выросла на 0,9%, достигнув – 3 718,99 доллара за унцию;

спотовая цена на серебро выросла на 1,6%, этот металл достиг – 43,77 доллара за унцию.

Поскольку ФРС ослабляет политику, центральные банки укрепляют свои резервные резервы, а продолжающаяся геополитическая напряженность поддерживает стремление к инвестиционным гаваням,

– объясняет рост стоимости золота издание Bloomberg.

Важно! Стоимость серебра и золота, вероятно, продолжит расти в 2025 году.

Как менялась стоимость золота в сентябре?