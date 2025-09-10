Яка ціна банківського золота 10 вересня 2025?

10 вересня банківське золото зросло в ціні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Розцінки, встановлені регулятором такі:

Банківське золото подорожчало до – 4 775,59 гривні за грам;

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, має ціну – 4 761,26 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 4 727,83 гривні за грам.

Як зросла вартість срібла у вересні?

10 вересня срібло, яке відповідає статусу банківського металу, має ціну – 53,93 гривні за грам.

А от срібло, яке не відповідає вимогам, відносно якості банківських металів коштує – 51,23 гривні за грам.

Чим відрізняється банківський дорогоцінний метал від звичайного? Банківський метал "доведений" до найвищих стандартів чистоти. Реалізується він у вигляді злитків і монет. Використовується банківський метал як інвестиційний актив, що дозволяє зберегти капітал.

Що відбувається з вартістю золота зараз?