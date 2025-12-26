Ці метали встановили нові рекорди: таких цін не очікував ніхто

Ціна срібла встановила новий рекорд. Цей метал сягнув 75 доларів за унцію. Відчутно подорожчало золото, також зростає вартість платини та паладію.

Як змінилась ціна на золото сьогодні?

Вартість золота сьогодні зросла на 0,8%. Тепер цей метал коштує – 4 516,50 доларів за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Звернуть увагу! За теперішню сесію золото встановило рекорд – 4 530,60 доларів за унцію.

Чому дорожчає золото зараз:

значна геополітична нестабільність;

очікування зниження ставки ФРС щонайменше два рази, яке може відбутися наступного року;

попит на безпечні активи;

приплив коштів у ETF.

Потрібно зауважити, що відчутні зміни і у "фізичному попиті":

знижки на золото в Індії встановлені найвищі за більш як 6 місяців;

знижки в Китаї, своєю чергою, впали після встановлення п'ятирічних максимумів на минулому тижні, повідомляє Reuters.

Що відбувається з ціною на срібло?

Спотова вартість срібла зросла на 4%. Ціна цього металу зараз – 74,82 долара за унцію.

Важливо! Срібло встановило історичний максимум – 75,14 долара за унцію. За рік цей метал подорожчав на 158%.

Зараз срібло зростає через:

високий промисловий попит;

а також – дефіцит поставок.

Перспектива зниження процентних ставок у США все ще підтримує попит на золото та срібло, підіймаючи ціни на обидва метали до нових рекордних максимумів,

– наголосив аналітик UBS Джованні Стауново.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали 26 грудня 2025?