Эти металлы установили новые рекорды: таких цен не ожидал никто
- Цена серебра достигла исторического максимума в 75,14 доллара за унцию, подорожав за год на 158% из-за промышленного спроса и дефицита поставок.
- Золото также установило рекорд, поднявшись до 4 530,60 долларов за унцию.
Цена серебра установила новый рекорд. Этот металл достиг 75 долларов за унцию. Ощутимо подорожало золото, также растет стоимость платины и палладия.
Как изменилась цена на золото сегодня?
Стоимость золота сегодня выросла на 0,8%. Теперь этот металл стоит – 4 516,50 долларов за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Еще одна страна Европы переходит на евро: важные изменения с 1 января 2026 года
Обратите внимание! За нынешнюю сессию золото установило рекорд – 4 530,60 долларов за унцию.
Почему дорожает золото сейчас:
- значительная геополитическая нестабильность;
- ожидание снижения ставки ФРС минимум два раза, которое может произойти в следующем году;
- спрос на безопасные активы;
- приток средств в ETF.
Нужно заметить, что ощутимые изменения и в "физическом спросе":
- скидки на золото в Индии установлены самые высокие за более чем 6 месяцев;
- скидки в Китае, в свою очередь, упали после установления пятилетних максимумов на прошлой неделе, сообщает Reuters.
Что происходит с ценой на серебро?
Спотовая стоимость серебра выросла на 4%. Цена этого металла сейчас – 74,82 доллара за унцию.
Важно! Серебро установило исторический максимум – 75,14 доллара за унцию. За год этот металл подорожал на 158%.
Сейчас серебро растет из-за:
- высокого промышленного спроса;
- а также – дефицита поставок.
Перспектива снижения процентных ставок в США все еще поддерживает спрос на золото и серебро, поднимая цены на оба металла до новых рекордных максимумов,
– отметил аналитик UBS Джованни Стауново.
Как изменились цены на другие драгоценные металлы 26 декабря 2025 года?
Спотовая стоимость платины выросла на 7,3%. Теперь цена этого металла – 2 382,35 доллара за унцию. Заметим, что ценовой максимум был установлен на предыдущей сессии – 2 448,25 доллара за унцию.
Палладий также подорожал. Он вырос в цене на 8,3%. Сейчас его стоимость – 1 823,76 доллара за унцию. Интересно, что на предыдущей сессии этот металл установил трехлетний максимум.