Эти металлы установили новые рекорды: таких цен не ожидал никто

Цена серебра установила новый рекорд. Этот металл достиг 75 долларов за унцию. Ощутимо подорожало золото, также растет стоимость платины и палладия.

Как изменилась цена на золото сегодня?

Стоимость золота сегодня выросла на 0,8%. Теперь этот металл стоит – 4 516,50 долларов за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! За нынешнюю сессию золото установило рекорд – 4 530,60 долларов за унцию.

Почему дорожает золото сейчас:

значительная геополитическая нестабильность;

ожидание снижения ставки ФРС минимум два раза, которое может произойти в следующем году;

спрос на безопасные активы;

приток средств в ETF.

Нужно заметить, что ощутимые изменения и в "физическом спросе":

скидки на золото в Индии установлены самые высокие за более чем 6 месяцев;

скидки в Китае, в свою очередь, упали после установления пятилетних максимумов на прошлой неделе, сообщает Reuters.

Что происходит с ценой на серебро?

Спотовая стоимость серебра выросла на 4%. Цена этого металла сейчас – 74,82 доллара за унцию.

Важно! Серебро установило исторический максимум – 75,14 доллара за унцию. За год этот металл подорожал на 158%.

Сейчас серебро растет из-за:

высокого промышленного спроса;

а также – дефицита поставок.

Перспектива снижения процентных ставок в США все еще поддерживает спрос на золото и серебро, поднимая цены на оба металла до новых рекордных максимумов,

– отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы 26 декабря 2025 года?