Що відомо про перехід Болгарії на євро?

Тобто, з самого початку наступного роду, Болгарія зможе скористатися перевагами впровадження єдиної європейської валюти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Раду ЄС.

Стефані Лосе Міністерка економіки Данії Болгарія посідає своє місце 21-го члена єврозони. Це знаменує собою кульмінацію ретельного процесу вступу Болгарії, що включає ретельний аналіз та інтенсивну підготовку. Я щиро вітаю Болгарію та болгарський народ з цим величезним досягненням.

Зауважимо, що на момент перехідного етапу, курс буде зафіксований. Як відомо, за 1 євро доведеться віддати – 1,95583 болгарського лева. Таким чином ЄС хоче забезпечити плавний перехід.

Після того як Болгарія завершить перехід, поза зоною євро залишиться 6 держав-членів ЄС з 27. Йдеться про:

Чехію;

Румунію;

Польщу;

Угорщину;

Швецію;

Данію.

Наразі ці країни не планують доєднуватися до єврозони. Тобто, залишатимуться зі своєю валютою, повідомляє Reuters.

Жодна з них не має жодних найближчих планів щодо введення євро ні з політичних причин, ні через те, що вони не відповідають необхідним економічним критеріям,

– наголошує видання.

Як Болгари ставляться до переходу країни на євро?