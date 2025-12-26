Що відомо про перехід Болгарії на євро?

Тобто, з самого початку наступного роду, Болгарія зможе скористатися перевагами впровадження єдиної європейської валюти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Раду ЄС.

Стефані Лосе

Міністерка економіки Данії

Болгарія посідає своє місце 21-го члена єврозони. Це знаменує собою кульмінацію ретельного процесу вступу Болгарії, що включає ретельний аналіз та інтенсивну підготовку. Я щиро вітаю Болгарію та болгарський народ з цим величезним досягненням.

Зауважимо, що на момент перехідного етапу, курс буде зафіксований. Як відомо, за 1 євро доведеться віддати – 1,95583 болгарського лева. Таким чином ЄС хоче забезпечити плавний перехід.

Після того як Болгарія завершить перехід, поза зоною євро залишиться 6 держав-членів ЄС з 27. Йдеться про:

  • Чехію;
  • Румунію;
  • Польщу;
  • Угорщину;
  • Швецію;
  • Данію.

Наразі ці країни не планують доєднуватися до єврозони. Тобто, залишатимуться зі своєю валютою, повідомляє Reuters.

Жодна з них не має жодних найближчих планів щодо введення євро ні з політичних причин, ні через те, що вони не відповідають необхідним економічним критеріям,
– наголошує видання.

Як Болгари ставляться до переходу країни на євро?

  • Болгари розділилися в думках, щодо переходу на євро. Наразі оцінки "за" та "проти" складають – 50 на 50, повідомляє Reuters.

  • Громадян Болгарії турбують наслідки переходу. Деякі вважають, що в результаті цього, будуть необґрунтовано підняті ціни. Вони наполягають на необхідності впровадження моніторингу для контролю ситуації.