Що вже відомо про це родовище?

Згідно з попередніми оцінками, це родовище може містити орієнтовно 1000 метричних тонн золота, повідомляє Futura.

Потенційна вартість цих запасів оцінюється в 85,9 мільярда доларів. Це і не дивно, адже це родовище надгігантське. Тобто, надзвичайно масштабне.

Водночас потрібно розуміти, що це родовище досі вивчається. Наразі лише частина з золотих запасів підтверджена бурінням. А всі інші передбачення базуються саме на комп'ютерних моделях.

Зверніть увагу! Для передбачення використовується передове тривимірне геологічне моделювання. Цей метод дозволяє "зазирнути" на глибину до 3 000 метрів.

Аналітики залишають обережними у своїх передбаченнях. Вони наголошують, що є чітка різниця між: підтвердженими запасами та оціненими ресурсами.

На ділянці Вангу лише 300 метричних тонн, розташованих поблизу глибини 2000 метрів, були ретельно нанесені на карту та перевірені за допомогою детального буріння. Глибші прогнози залежать від меншої кількості свердловин та більшої кількості припущень щодо того, як продовжуються підземні формації,

– наголошує видання з посиланням на експертів.

Тобто, оцінка – 1000 метрів це попередня. Дослідження мають тривати надалі, аби ця кількість підтвердилась.

На спеціалістів чекає велика кількість роботи. А працювати в таких шахтах надзвичайно важко через сукупність причин. Зокрема, проблем з вентиляцією.

Чи дійсно родовище Ванга таке перспективне для видобутку?

Уже відомо, що зразки золота з родовища Ванга надзвичайно якісні. Деякі з них досягають концентрації близько 138 грамів золота на метричну тонну породи.

Важливо! Це дуже високий вміст.

Яка ціна золота на світовому ринку зараз?

Станом на 21 травня, вартість золота на світовому ринку залишалася стабільна. Відбулися лише незначні зміни, повідомляє Reuters.

Зокрема, спотова ціна золота зросла на 0,1%. Вона сягнула: 4 547,54 долара за унцію.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в червні, своєю чергою, знизилися на 0,1%. Вони сягнули – 2 542,50 долара за унцію.

Чим це родовище корисне для Китаю?