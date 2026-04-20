Які ціни на лом зараз?

Вартість лому залежить від проби. Тобто вмісту "чистого" металу у сплаві, повідомляє НБУ.

Станом на 20 квітня, розцінки такі:

для виробу, що має 333 пробу, ціна за грам – 2 210,85 гривні;

375 пробу – 2 489,70 гривні за грам;

500 пробу – 3 319,60 гривні за грам;

583 пробу – 3 870,65 гривні за грам;

585 пробу – 3 883,93 гривні за грам;

750 пробу – 4 979,40 гривні за грам;

900 пробу – 5 975,28 гривні за грам;

999 пробу – 6 632,56 гривні за грам.

Як змінились ціни на банківське золото?

Вартість банківського золота залежить від його якості, повідомляє НБУ. Зараз ціни такі:

золото найвищої категорії зараз має ціну – 6 706,26 гривні за грам;

золото, що потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 6 686,14 гривні за грам;

а от метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує – 6 639,20 гривні за грам.

Яка ціна на золото на світовому ринку 20 квітня?