Какие факторы повлияли на подорожание золота?

Заключение такого соглашения между Ираном и США ослабило опасения, что может произойти всплеск инфляции, сообщает Reuters.

Важно! К тому же снизилась вероятность, что высокие процентные ставки будут удерживать и в дальнейшем.

Как показывает статистика, цена золота изменилась так:

спотовая стоимость выросла на 0,9%, достигнув – 4 754,89 доллара за унцию;

а вот фьючерсы на золото в США с поставкой в июне подорожали на 1,1% до 4 772,60 доллара.

Заметим, Трамп указал, что режим прекращения огня с Ираном будет действовать в течение неопределенного срока. Однако здесь есть важный нюанс, американский президент сделал это заявление односторонне. На тот момент не было понятно согласны ли Иран и Израиль продолжать перемирие, сообщает Bloomberg.

Если прекращение огня завершится, а боевые действия возобновятся, мы увидим укрепление доллара, рост нефти и процентных ставок, и это должно оказать давление на цены,

– говорит аналитик Marex Эдвард Мейи

Нужно понимать важный нюанс относительно золота. Этот металл считается способом защиты от инфляции. Однако высокие процентные ставки делают доходные активы более привлекательными. Соответственно, спрос на слитки уменьшается.

Не стоит отбрасывать и влияние на цену золота дискуссии, относительно должности председателя ФРС. Трамп пытается активно продвигать своего кандидата – Кевина Уорша. Это вызывает беспокойство относительно возможного влияния Белого Дома на дальнейшие решения ФРС. Уорш это отрицает.

Кандидат на пост главы ФРС Кевин Уорш заявил во вторник, что не давал Трампу никаких обещаний по снижению процентных ставок, пытаясь заверить сенаторов США, которые обдумывают его утверждение на должность руководителя центрального банка, что он будет действовать независимо от Белого дома, проводя широкие реформы,

– говорится в сообщении.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?