Що відбувається з ціною на золото 16 січня 2026 року?
Спотова вартість золота знизилась на 0,3%. Тепер цей метал коштує – 4 603,02 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зараз аналітики передбачають здорожчання такого металу на 2% протягом тижня. Нагадаємо, у середу золото сягнуло рекордного рівня – 4 642,72 долара за унцію, повідомляє Reuters.
Потрібно розуміти, що таке збільшення стало наслідком імпульсу, який раніше виник, у тому числі на фоні геополітичної нестабільності. Наразі ситуація змінилась. Коригуванню вартості золота сприяли такі фактори:
- долар коливався поблизу шеститижневого максимуму;
- кількість первинних заявок на допомогу з безробіття у США на минулому тижні скоротилась;
- протести в Ірані почали "згасати".
Тим часом попит на золото в Індії цього тижня залишався низьким, оскільки ціни знову досягли рекордних максимумів, що відкинуло увагу роздрібних покупців, тоді як злитки золота торгувалися з премією в Китаї, оскільки попит залишався стабільним напередодні місячного Нового року,
– наголошує видання.
Як змінилась ціна срібла зараз?
Спотова вартість срібла сьогодні впала на 1,1%. Вона сягнула – 91,33 долара за унцію.
Водночас аналітики мали зовсім інші пронози. Вони очікували тижневого зростання на 14%.
Ринок срібла, здавалося, був дуже налаштований досягти позначки в 100 доларів за унцію, перш ніж знову впасти. Спекулятивні трейдери стежать за цим рівнем, навіть якщо він не буде стійким у середньостроковій та довгостроковій перспективі,
– вказав аналітик Julius Baer Карстен Менке.
Які ціни на інші дорогоцінні метали зараз?
Спотова вартість на платину сьогодні знизилась. Вона впала на – 2,7%. Ціна цього металу склала – 2 345,78 долара за унцію.
Паладій, своєю чергою, під час сьогоднішньої сесії подешевшав на майже 2,6%. Тепер ціна цього металу – 1 755,04 доларів за унцію.