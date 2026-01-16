Що відбувається з ціною на золото 16 січня 2026 року?

Спотова вартість золота знизилась на 0,3%. Тепер цей метал коштує – 4 603,02 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Українці з Дією на телефоні можуть оформити нову допомогу для сім'ї

Зараз аналітики передбачають здорожчання такого металу на 2% протягом тижня. Нагадаємо, у середу золото сягнуло рекордного рівня – 4 642,72 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Потрібно розуміти, що таке збільшення стало наслідком імпульсу, який раніше виник, у тому числі на фоні геополітичної нестабільності. Наразі ситуація змінилась. Коригуванню вартості золота сприяли такі фактори:

долар коливався поблизу шеститижневого максимуму;

кількість первинних заявок на допомогу з безробіття у США на минулому тижні скоротилась;

протести в Ірані почали "згасати".

Тим часом попит на золото в Індії цього тижня залишався низьким, оскільки ціни знову досягли рекордних максимумів, що відкинуло увагу роздрібних покупців, тоді як злитки золота торгувалися з премією в Китаї, оскільки попит залишався стабільним напередодні місячного Нового року,

– наголошує видання.

Як змінилась ціна срібла зараз?

Спотова вартість срібла сьогодні впала на 1,1%. Вона сягнула – 91,33 долара за унцію.

Водночас аналітики мали зовсім інші пронози. Вони очікували тижневого зростання на 14%.

Ринок срібла, здавалося, був дуже налаштований досягти позначки в 100 доларів за унцію, перш ніж знову впасти. Спекулятивні трейдери стежать за цим рівнем, навіть якщо він не буде стійким у середньостроковій та довгостроковій перспективі,

– вказав аналітик Julius Baer Карстен Менке.

Які ціни на інші дорогоцінні метали зараз?