Як збільшилась ціна на золото сьогодні?

Сьогодні вартість золота зросла на 1%. Вона сягнула – 4 632,03 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Водночас саме протягом цієї сесії було встановлено новий рекорд – 4 639,42 долара за унцію. Нагадаємо, до цього максимум складав – 4 629,94 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп привітав дані щодо інфляції, повторивши своє закликання до голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла знизити процентні ставки "суттєво",

– йдеться у повідомленні.

Цьогоріч очікується, що ставку ФРС знизять. Вона має бути скоригована двічі.

Що ще впливає на ціну золота зараз:

дані, щодо інфляції в США;

зростаючий попит на безпечні активи;

геополітична невизначеність, зокрема російсько-українська війна;

тиск американського уряду на керівника ФРС Пауелла.

Базовий індекс споживчих цін США у грудні зріс на 0,2% у порівнянні з попереднім місяцем, що не виправдало очікувань аналітиків щодо зростання на 0,3% у місяцю та 2,7% у річному обчисленні. Дані щодо базового індексу виробників цін США за грудень будуть опубліковані пізніше того ж дня,

– повідомляє видання.

Важливо! Золото почуває себе добре саме в умовах низьких процентних ставок.

Яка зараз ціна на срібло?

Спотова вартість срібла зросла на 3,6%. Вона збільшилась до 90,11 долара за унцію.

Цікаво! З початку року цей метал зріс в ціні на 27%.

Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали?

Спотова вартість платини сьогодні збільшилась на 2,7%. Тепер вона коштує – 2 386,60 доларів за унцію

А паладій під час сьогоднішньої сесії подорожчав на 0,8%. Він тепер коштує – 1 854,70 долара за унцію.

Важливо! Аналітики передбачають, що золото може подорожчати до 5000 доларів за унцію. А срібло – до 100 доларів за унцію.