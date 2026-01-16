Что происходит с ценой на золото 16 января 2026 года?
Спотовая стоимость золота снизилась на 0,3%. Теперь этот металл стоит – 4 603,02 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Сейчас аналитики предсказывают подорожание такого металла на 2% в течение недели. Напомним, в среду золото достигло рекордного уровня – 4 642,72 доллара за унцию, сообщает Reuters.
Нужно понимать, что такое увеличение стало следствием импульса, который ранее возник, в том числе на фоне геополитической нестабильности. Сейчас ситуация изменилась. Корректировке стоимости золота способствовали следующие факторы:
- доллар колебался вблизи шестинедельного максимума;
- количество первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось;
- протесты в Иране начали "угасать".
Между тем спрос на золото в Индии на этой неделе оставался низким, поскольку цены вновь достигли рекордных максимумов, что отбросило внимание розничных покупателей, тогда как слитки золота торговались с премией в Китае, поскольку спрос оставался стабильным в преддверии лунного Нового года,
– отмечает издание.
Как изменилась цена серебра сейчас?
Спотовая стоимость серебра сегодня упала на 1,1%. Она достигла – 91,33 доллара за унцию.
В то же время аналитики имели совсем другие прогнозы. Они ожидали недельного роста на 14%.
Рынок серебра, казалось, был очень настроен достичь отметки в 100 долларов за унцию, прежде чем снова упасть. Спекулятивные трейдеры следят за этим уровнем, даже если он не будет устойчивым в среднесрочной и долгосрочной перспективе,
– указал аналитик Julius Baer Карстен Менке.
Какие цены на другие драгоценные металлы сейчас?
Спотовая стоимость на платину сегодня снизилась. Она упала на – 2,7%. Цена этого металла составила – 2 345,78 доллара за унцию.
Палладий, в свою очередь, во время сегодняшней сессии подешевел на почти 2,6%. Теперь цена этого металла – 1 755,04 долларов за унцию.