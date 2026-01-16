Хто може отримати нову допомогу?

Тож родинам не доведеться щоразу збирати окремі документи. Детальніше розповідає 24 Канал із посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Розмір допомоги, що прив'язаний до базової величини в 4 500 гривень, розраховують індивідуально. Він дорівнює різниці між загальною сумою базової величини для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом.

Зараз сервіс Дії дає змогу оформити базову соціальну допомогу, якщо отримуєте одну або декілька видів допомоги:

допомога малозабезпеченим сім'ям;

виплата на дітей одиноким матерям;

тимчасова допомога дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їх місцезнаходження невідоме тощо.

Зверніть увагу! Родина повинна обрати: отримувати нову базову соціальну допомогу або ж залишити "класичні" види.



Послуга недоступна для тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, у зоні активних бойових дій або за кордоном.

Як оформити виплату в Дії?

Оновіть застосунок Дія та авторизуйтеся. Перейдіть у розділ Сервіси – Допомога від держави – Базова соціальна допомога – Отримати допомогу. Дочекайтеся сповіщення з розрахунком щомісячної суми. Якщо все влаштовує, натисніть Подати заяву, оберіть Дія.Картку. Перевірте заяву й підтвердьте, що відмовляєтесь від інших видів допомоги, адже тепер їх об'єднають в одну виплату. Підпишіть заяву Дія.Підписом і надішліть запрошення для підпису повнолітнім членам родини. Коли всі підписи зібрані, заява автоматично надсилається. Після схвалення ви отримаєте сповіщення про призначення допомоги.



Як оформити базову соціальну допомогу онлайн / Фото Дії

Яку ще допомогу можна отримати через Дію?