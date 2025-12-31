Що відбувається з ціною на золото 31 грудня 2025?
Спотова вартість срібла сьогодні знизилась на 0,4%. Тепер цей метал коштує – 4 329,12 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Нагадаємо, рекорд вартості цього металу було встановлено у п'ятницю. Ціна золота тоді склала 4 549,71 долара за унцію, повідомляє Reuters.
Чому зараз дорожчає золото:
- геополітична нестабільність;
- зниження ставки ФРС;
- високий попит на "безпечні" активи від Центробанків;
- зростання обсягів активів у біржових фондах.
Аналітики вважають, що золото дорожчатиме надалі.
Можливо, ближче до кінця першого (кварталу 2026 року) ми можемо побачити тест (золота) на позначці 5 000 доларів. Звичайно, схоже, що каталізатори, які оживляють золото, особливо протягом минулого року, стали самопідтримувальними,
– наголосив керівник відділу глобальної макроекономіки Tastylive Ілля Співак.
Яка ціна на срібло 31 грудня?
У середу ціна срібла знизилась на 5,6%. Зараз унція цього металу коштує – 72,20 долара.
Ціна срібла у 2025 збільшувалась, зокрема, через:
- обмеження поставок;
- та водночас низькі запаси.
Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали сьогодні?
- Спотова ціна на платину впала сьогодні на 10%. Тепер вартість цього металу – 1 979,14 долара за унцію.
- Паладій здешевшав на 3,9%. Зараз він коштує – 1 547,81 долара за унцію.
Що важливо знати про здорожчання металів у 2025 році?
У 2025 році срібло здійснило історичний стрибок. Вартість цього металу зросла на 140%.
Золото, своєю чергою, зросло в ціні на понад 60%. Цей метал продемонстрував найсильніше річне зростання за останні 40 років.
Платина також відчутно подорожчала у 2025. Загалом за рік цей метал зріс в ціні на 110%.
Зріс в ціні і паладій. Він за рік "піднявся" на майже 60%.