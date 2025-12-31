Как изменились цены на золотой лом 31 декабря 2025 года?

Стоимость золота в ломе также зависит от пробы, сообщает 24 Канал.

Читайте также Новая уникальная памятная монета НБУ: она сделана из настоящего золота

По состоянию на 31 декабря, НБУ установи такие закупочные цены на золотой лом, сообщает регулятор:

если изделие имеет 333 пробу, стоимость лома составляет – 1 956,89 гривны за грамм;

375 пробу – 2 203,71 гривны за грамм;

500 пробу – 2 938,28 гривны за грамм;

583 пробу – 3 426,03 гривны за грамм;

585 пробу – 3 437,79 гривны за грамм;

750 пробу – 4 407,42 гривны за грамм;

900 пробу – 5 288,90 гривны за грамм;

999 пробу – 5 870,68 гривны за грамм.

Важно понимать, что проба показывает долю чистого металла в сплаве. Чтобы ее определить, нужно:

указанное на изделии значение разделить на 10;

получаем процент чистого металла в сплаве.

Разберемся на примере. Если на изделии указано 583, там – 58,3% чистого золота. А все остальное, это другие металлы.

Сколько можно получить за банковское золото в последний день 2025 года?

Закупочная стоимость банковского золота 31 декабря установлена такая, в зависимости от категории металла, сообщает НБУ:

золото наивысшего качества (то есть, самое чистое) – 5 935,92 гривны за грамм;

металл, требующий доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 918,11 гривны за грамм;

золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 876,56 гривны за грамм.

Какая цена золота на мировом рынке сегодня?

Сегодня золото подешевело на 0,4%. Теперь этот металл имеет цену – 4 329,12 доллара за унцию.

Ценовой рекорд для золота в 2025 году был установлен 26 декабря. Тогда этот металл стоил – 4 549,71 доллара за унцию.

Интересно! Аналитики ожидают в 2026 году золото может вырасти в цене до 5 000 долларов за унцию.