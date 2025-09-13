Продовжує дорожчати: як змінилась вартість золота за перші 2 тижні вересня
- З початку року ціна на золото зросла майже на 40%.
- Ціна банківського золота становить 4 756,93 гривні за грам, а вартість золотого брухту залежить від проби, коливаючись від 1 568,22 до 4 704,65 гривні за грам.
Ціна на золото продовжує рости. Цей дорогоцінний метал уже збільшився в ціні на майже 40% з початку року. Імовірно, ця тенденція триватиме і надалі.
Яка вартість банківського золота?
Вартість банківського золота залежить від його чистоти, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Закупівельні ціни, встановлені регулятором, залежно від типу золота такі:
- Банківське золото має ціну – 4 756,93 гривні за грам.
- Золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості – 4 742,66 гривні за грам.
- А золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує уже – 4 709,36 гривні за грам.
Скільки зараз коштує золотий брухт?
Ціна золотого брухту залежить саме від проби:
- 333 проба: 1 568,22 гривні за грам
- 375 проба: 1 766,01 гривні за грам;
- 500 проба: 2 354,68 гривні за грам;
- 583 проба: 2 745,56 гривні за грам;
- 585 проба: 2 754,98 гривні за грам;
- 750 проба: 3 532,02 гривні за грам;
- 900 проба: 4 238,42 гривні за грам;
- 916 проба: 4 313,77 гривні за грам;
- 958 проба: 4 511,57 гривні за грам;
- 999 проба: 4 704,65 гривні за грам.
Що відбувається з цінами на золото?
На початку тижня, 8 вересня – золото подорожчало до 3 622,07 доларів за унцію. Це був новий рекорд.
9 вересня золото продовжило зростати в ціні. Максимальна вартість цього дорогоцінного металу сягнула – 3 659 доларів за унцію.
Вартість злитка золота залежить від його ваги. Також на кінцеву ціну впливають розцінки конкретно взятої фінустанови.
Для чого потрібно купувати золоті злитки?
Злитки з банківського металу це хороша інвестиція, яка дозволяє зберегти кошти. Зокрема, цей актив нівелює вплив інфляції.