Ціна на золото продовжує рости. Цей дорогоцінний метал уже збільшився в ціні на майже 40% з початку року. Імовірно, ця тенденція триватиме і надалі.

Яка вартість банківського золота? Вартість банківського золота залежить від його чистоти, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Центробанк Росії змінив ключову ставку: ситуація лише погіршується Закупівельні ціни, встановлені регулятором, залежно від типу золота такі: Банківське золото має ціну – 4 756,93 гривні за грам.

Золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості – 4 742,66 гривні за грам.

А золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує уже – 4 709,36 гривні за грам. Скільки зараз коштує золотий брухт? Ціна золотого брухту залежить саме від проби: 333 проба: 1 568,22 гривні за грам

375 проба: 1 766,01 гривні за грам;

500 проба: 2 354,68 гривні за грам;

583 проба: 2 745,56 гривні за грам;

585 проба: 2 754,98 гривні за грам;

750 проба: 3 532,02 гривні за грам;

900 проба: 4 238,42 гривні за грам;

916 проба: 4 313,77 гривні за грам;

958 проба: 4 511,57 гривні за грам;

999 проба: 4 704,65 гривні за грам. Що відбувається з цінами на золото? На початку тижня, 8 вересня – золото подорожчало до 3 622,07 доларів за унцію. Це був новий рекорд.

9 вересня золото продовжило зростати в ціні. Максимальна вартість цього дорогоцінного металу сягнула – 3 659 доларів за унцію.

Вартість злитка золота залежить від його ваги. Також на кінцеву ціну впливають розцінки конкретно взятої фінустанови. Для чого потрібно купувати золоті злитки? Злитки з банківського металу це хороша інвестиція, яка дозволяє зберегти кошти. Зокрема, цей актив нівелює вплив інфляції.