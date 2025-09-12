Як змінилась ключова ставка в Росії?

Як повідомляють російські ЗМІ, нова ключова ставка почне діяти уже з 15 вересня, передає 24 Канал.

Російський Центробанк знизив ключову ставку на 1 відсотковий пункт. Тепер цей показник складає – 17%.

Нагадаємо! У червні Центробанк Росії уже знижував облікову ставку з 21% до 20%. Згодом відбулася нова корекція. Вже в липні ключова ставка була знижена з 20% до 18%.

Як змінився рівень інфляції в Росії?

Потрібно зазначити, що незважаючи на жорсткі монетарні умови, інфляційний тиск в Росії досі високий:

станом на 8 вересня, річна інфляція сягнула – 8,2%;

у III кварталі зростання цін в річному вимірі – 6,3%, у II – 4,4%;

а от базова інфляція дещо знизилась, вона сягнула – 4,1%.

Важливо! Центробанк Росії очкує у 2025 році рівень інфляції 6 – 7%. А у 2026 цей показник мав би знизитись до 4%.

Що відбувається з російською економікою зараз?