Цена на золото продолжает расти. Этот драгоценный металл уже увеличился в цене почти на 40% с начала года. Вероятно, эта тенденция будет продолжаться и в дальнейшем.

Какова стоимость банковского золота? Стоимость банковского золота зависит от его чистоты, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Центробанк России изменил ключевую ставку: ситуация только ухудшается Закупочные цены, установлены регулятором, в зависимости от типа золота следующие: Банковское золото имеет цену – 4 756,93 гривны за грамм.

Золото, которое требует доведения его признанными производителями до стандартов качества – 4 742,66 гривны за грамм.

А золото, не соответствующее требованиям по качеству банковских металлов, стоит уже – 4 709,36 гривны за грамм. Сколько сейчас стоит золотой лом? Цена золотого лома зависит от пробы: 333 проба: 1 568,22 гривны за грамм

375 проба: 1 766,01 гривны за грамм;

500 проба: 2 354,68 гривны за грамм;

583 проба: 2 745,56 гривны за грамм;

585 проба: 2 754,98 гривны за грамм;

750 проба: 3 532,02 гривны за грамм;

900 проба: 4 238,42 гривны за грамм;

916 проба: 4 313,77 гривны за грамм;

958 проба: 4 511,57 гривны за грамм;

999 проба: 4 704,65 гривны за грамм. Что происходит с ценами на золото? В начале недели, 8 сентября – золото подорожало до 3 622,07 долларов за унцию. Это был новый рекорд.

9 сентября золото продолжило расти в цене. Максимальная стоимость этого драгоценного металла достигла – 3 659 долларов за унцию.

Стоимость слитка золота зависит от его веса. Также на конечную цену влияют расценки конкретно взятого финучреждения. Для чего нужно покупать золотые слитки? Слитки из банковского металла это хорошая инвестиция, которая позволяет сохранить средства. В частности, этот актив нивелирует влияние инфляции.