Які будуть ціни на нафту?

А от марка West Texas Intermediate (WTI), імовірно, матиме ціну – 83 долари за барель, повідомляє Reuters.

Для порівняння, наразі вартість цих марок вища, як повідомляє Trading Economics, вона така:

Нафта марки Brent зараз має ціну – 108,05 долара за барель.

Американська нафта WTI – 96,44 долара за барель.

Така висока вартість нафти у цей період пояснюється наслідками ситуації на Близькому Сході. Адже в цьому регіоні скорочується видобуток.

Економічні ризики більші, ніж свідчить лише наш базовий випадок сирої нафти, через чисті ризики зростання цін на нафту, незвично високі ціни на нафтові продукти, ризики нестачі продукції та безпрецедентний масштаб шоку,

– вказують аналітики.

Згідно з прогнозом, нормалізація експорту через Ормузьку протоку має відбутися до кінця червня. Раніше ж очікувалось, що це станеться в середині травня.

На думку Goldman Sachs:

втрати видобутку нафти на Близькому Сході складають наразі 14,5 мільйона барелів на добу;

світовий попит на нафту очікується на рівні – 1,7 мільйона барелів на добу у II кварталі.

Оскільки екстремальні вилучення запасів не є стійкими, можуть знадобитися ще більш різкі втрати попиту, якщо шок пропозиції триватиме довше,

– наголошують аналітики.

