Що таке барель?
"Барель" – це спеціальна одиниця вимірювання, повідомляє Energy Education.
Спочатку барель використовували лише в системі англійських мір. Проте згодом цей термін "поширився".
Зауважте! Барель буває різний. Проте для вимірювання нафти використовували саме одиницю з англійської системи мір. Цікаво, що називають такий барель – американським нафтовим.
Скільки можна отримати з 1 бареля нафти?
1 барель це приблизно 159 літрів нафти або ж – 42 галони. З такої кількості можна отримати:
- орієнтовно 85 – 102 літри бензину, точна кількість залежить від октанового числа;
- 25 – 30 літрів дизелю;
- 1 літр – моторної оливи;
- 20 – 25 літрів авіаційного пального;
- 9 – 11 літрів нафтопереробного газу;
- 4 – 5 літрів скрапленого газу;
- 8 – 10 літрів нафтового коксу;
- 5 – 7 літрів мазуту.
Скільки коштує барель нафти зараз?
За даними видання Trading Economics, вартість нафти, залежно від марки така:
- Нафта марки Brent зараз має ціну – 105,33 долара за барель.
- Американська нафта WTI – 94,40 долара за барель.
- Російська Urals – 107,49 долара за барель.
Які фактори впливають на світовий ринок нафти зараз?
Ормузька протока залишається закритою. Така ситуація є наслідком війни на Близькому Сході. Потрібно розуміти, що цим шляхом проходила п'ята частина світової нафти. Відповідно, наразі ринок відчуває значну кризу.
США продовжили послаблення санкцій для російської нафти, що перебуває в морі. Проте надалі американський уряд не планує давати такі "потурання" для сировини з Росії. Щобільше, щодо послаблення санкцій проти іранської нафти взагалі не йдеться. Нагадаємо, завдяки зняттю частини санкцій США прагнули знизити ціни на енергоносії.