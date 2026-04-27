Що таке барель?

"Барель" – це спеціальна одиниця вимірювання, повідомляє Energy Education.

Спочатку барель використовували лише в системі англійських мір. Проте згодом цей термін "поширився".

Зауважте! Барель буває різний. Проте для вимірювання нафти використовували саме одиницю з англійської системи мір. Цікаво, що називають такий барель – американським нафтовим.

Скільки можна отримати з 1 бареля нафти?

1 барель це приблизно 159 літрів нафти або ж – 42 галони. З такої кількості можна отримати:

орієнтовно 85 – 102 літри бензину, точна кількість залежить від октанового числа;

25 – 30 літрів дизелю;

1 літр – моторної оливи;

20 – 25 літрів авіаційного пального;

9 – 11 літрів нафтопереробного газу;

4 – 5 літрів скрапленого газу;

8 – 10 літрів нафтового коксу;

5 – 7 літрів мазуту.

Скільки коштує барель нафти зараз?

За даними видання Trading Economics, вартість нафти, залежно від марки така:

Нафта марки Brent зараз має ціну – 105,33 долара за барель.

Американська нафта WTI – 94,40 долара за барель.

Російська Urals – 107,49 долара за барель.

Які фактори впливають на світовий ринок нафти зараз?