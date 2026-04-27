Какие будут цены на нефть?
А вот марка West Texas Intermediate (WTI), вероятно, будет иметь цену – 83 доллара за баррель, сообщает Reuters.
Читайте также Никаких поблажек: в США сделали жесткое заявление по нефти Ирана и России
Для сравнения, сейчас стоимость этих марок выше, как сообщает Trading Economics, она такова:
- Нефть марки Brent сейчас имеет цену – 108,05 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 96,44 доллара за баррель.
Такая высокая стоимость нефти в этот период объясняется последствиями ситуации на Ближнем Востоке. Ведь в этом регионе сокращается добыча.
Экономические риски больше, чем свидетельствует только наш базовый случай сырой нефти, из-за чистых рисков роста цен на нефть, необычно высокие цены на нефтяные продукты, риски нехватки продукции и беспрецедентный масштаб шока,
– указывают аналитики.
Согласно прогнозу, нормализация экспорта через Ормузский пролив должна состояться до конца июня. Ранее же ожидалось, что это произойдет в середине мая.
По мнению Goldman Sachs:
- потери добычи нефти на Ближнем Востоке составляют сейчас 14,5 миллиона баррелей в сутки;
- мировой спрос на нефть ожидается на уровне – 1,7 миллиона баррелей в сутки во II квартале.
Поскольку экстремальные изъятия запасов не являются устойчивыми, могут понадобиться еще более резкие потери спроса, если шок предложения продлится дольше,
– отмечают аналитики.
Какие еще изменения ожидаются на мировом рынке нефти?
Goldman Sachs считает, что мировой рынок нефти претерпел чрезвычайно ощутимые изменения. Ведь в 2025 году профицит на нем составлял – 1,8 миллиона баррелей в сутки. А во II квартале 2026 на рынке фиксируется дефицит – 9,6 миллиона баррелей в сутки.
Изменится и ситуация с мировым спросом. Во II квартале он ожидается на уровне – 1,7 миллиона баррелей в сутки.