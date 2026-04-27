Какие будут цены на нефть?

А вот марка West Texas Intermediate (WTI), вероятно, будет иметь цену – 83 доллара за баррель, сообщает Reuters.

Для сравнения, сейчас стоимость этих марок выше, как сообщает Trading Economics, она такова:

Нефть марки Brent сейчас имеет цену – 108,05 доллара за баррель.

сейчас имеет цену – 108,05 доллара за баррель. Американская нефть WTI – 96,44 доллара за баррель.

Такая высокая стоимость нефти в этот период объясняется последствиями ситуации на Ближнем Востоке. Ведь в этом регионе сокращается добыча.

Экономические риски больше, чем свидетельствует только наш базовый случай сырой нефти, из-за чистых рисков роста цен на нефть, необычно высокие цены на нефтяные продукты, риски нехватки продукции и беспрецедентный масштаб шока,

– указывают аналитики.

Согласно прогнозу, нормализация экспорта через Ормузский пролив должна состояться до конца июня. Ранее же ожидалось, что это произойдет в середине мая.

По мнению Goldman Sachs:

потери добычи нефти на Ближнем Востоке составляют сейчас 14,5 миллиона баррелей в сутки;

мировой спрос на нефть ожидается на уровне – 1,7 миллиона баррелей в сутки во II квартале.

Поскольку экстремальные изъятия запасов не являются устойчивыми, могут понадобиться еще более резкие потери спроса, если шок предложения продлится дольше,

– отмечают аналитики.

