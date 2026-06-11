Які зміни на нафтовому ринку відбулися?

Нафтовий ринок відчутно змінився через конфлікт на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

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Потрібно розуміти, що саме через близькосхідну війну була закрита Ормузька протока. А це надзвичайно важливий шлях. Раніше ним проходила п'ята частина світових нафти та газу.

Підйом США на перше місце знаменує вражаючий поворот для країни, яка десятиліттями залежала від нафти з Близького Сходу і страждала від нафтового ембарго, введеного деякими членами ОПЕК у 1973 році у відповідь на підтримку Ізраїлю з боку США,

– вказує видання.

Потрібно розуміти, що позиції США сильно змінились саме після 2010 року. Тоді там різко зріс видобуток нафти та газу.

Зверніть увагу! Спочатку США стали найбільшим виробником газу, а тепер і нафти.

Свою роль відіграло і те, що:

експорт Саудівської Аравії обмежений саме через війну на Близькому Сході;

а російський експорт обмежений санкціями.

Як показують дані Vortexa, у травні експорт нафти з США збільшився. Він сягнув 10,5 мільйонів барелів на добу.

А от травневий експорт інших лідерів склав:

з Росії – 7 мільйонів барелів на добу;

Саудівської Аравії – 5,9 мільйона барелів на добу.

У Вашингтона з'явився новий інструмент, про який вони не підозрювали до війни з Іраном — енергетичний експорт,

– наголосила представниця компанії Kpler, Мішель Брухард.

Яким раніше був рівень експорту лідерів на ринку нафти?