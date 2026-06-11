Які зміни на нафтовому ринку відбулися?
Нафтовий ринок відчутно змінився через конфлікт на Близькому Сході, повідомляє Reuters.
Читайте також Індія накопичила достатньо нафти: на скільки її вистачить
Потрібно розуміти, що саме через близькосхідну війну була закрита Ормузька протока. А це надзвичайно важливий шлях. Раніше ним проходила п'ята частина світових нафти та газу.
Підйом США на перше місце знаменує вражаючий поворот для країни, яка десятиліттями залежала від нафти з Близького Сходу і страждала від нафтового ембарго, введеного деякими членами ОПЕК у 1973 році у відповідь на підтримку Ізраїлю з боку США,
– вказує видання.
Потрібно розуміти, що позиції США сильно змінились саме після 2010 року. Тоді там різко зріс видобуток нафти та газу.
Зверніть увагу! Спочатку США стали найбільшим виробником газу, а тепер і нафти.
Свою роль відіграло і те, що:
- експорт Саудівської Аравії обмежений саме через війну на Близькому Сході;
- а російський експорт обмежений санкціями.
Як показують дані Vortexa, у травні експорт нафти з США збільшився. Він сягнув 10,5 мільйонів барелів на добу.
А от травневий експорт інших лідерів склав:
- з Росії – 7 мільйонів барелів на добу;
- Саудівської Аравії – 5,9 мільйона барелів на добу.
У Вашингтона з'явився новий інструмент, про який вони не підозрювали до війни з Іраном — енергетичний експорт,
– наголосила представниця компанії Kpler, Мішель Брухард.
Яким раніше був рівень експорту лідерів на ринку нафти?
У 2025 році лідером була саме Саудівська Аравія. Тоді вона експортувала приблизно 8,1 мільйона барелів на добу.
США, своєю чергою, експортували приблизно 6,6 мільйона барелів на добу. Росія ж "замикала" трійку з рівнем експорту приблизно – 5,8 мільйона барелів на добу.