Що далі буде з цінами на нафту?

Він заявив, що тарифи будуть таким, доки США та Ізраїль "намагаються знищити військовий потенціал Ірану", про що пише Bloomberg.

Читайте також Відновлення нафтопроводу "Дружба" не відрізняється від зняття санкцій з Росії, – Зеленський

В інтерв’ю на національному телебаченні в неділю, 15 березня, Райт захистив позицію адміністрації Дональд Трамп. Він сказав, що американці можуть відчути короткострокове подорожчання пального, але це необхідно для досягнення більшої мети – усунення Ірану як загрози для Близького Сходу.

Я думаю, що цей конфлікт точно завершиться протягом найближчих кількох тижнів – можливо, навіть раніше. Після цього ми побачимо відновлення постачань і зниження цін,

– зазначив Райт.

У матеріалі нагадали, що у п’ятницю ціна на нафту закрилася на рівні понад 103 долари за барель. Річ у тім, що Іран продовжує зберігати контроль над Ормузькою протокою – ключовим морським шляхом, через який зазвичай проходить приблизно п’ята частина світових поставок нафти та приблизно така ж частка скрапленого природного газу.

Зокрема Кріс Райт заявив, що вже веде переговори з країнами, про які згадував Дональд Трамп. Однак не став розкривати подробиць.

Зауважте! Райт також зазначив, що адміністрація Трампа усвідомлювала: війна проти Ірану спричинить "короткострокові перебої" та "деяке зростання цін для американців".

Водночас Reuters пише, що ціни на нафту можуть продовжити своє зростання у понеділок, 16 березня. Причиною є ескалація конфлікту на Близькому Сході.

Очікується, що глобальні поставки нафти у березні також впадуть. Згідно з прогнозами, вони знизяться на 8 мільйонів барелів на день через порушення судноплавства.

Що ще слід знати щодо нафти?