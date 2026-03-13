Як буде змінюватись ціна нафти?

У квітні очікується середня ціна Brent – 85 доларів за барель, повідомляє Reuters.

Потрібно розуміти, що ціни на енергоносії нестабільні наразі саме через ситуацію на Близькому Сході. Адже там пошкоджено значну частину інфраструктури. До того ж Ормузька протока не працює стабільно.

Ситуація з цінами до цього виглядала так:

ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в травні були на рівні – 100,13 долара за барель, за тиждень вони зросли на майже 8%;

9 березня ціни на нафту сягали 119,5 доларів за барель, це найвищий показник з середини 2022 року, повідомляє Reuters.

Goldman прогнозує поступове повернення ціни на нафту марки Brent до мінімуму в 70 доларів пізніше цього року, проте, якщо перебої з потоками нафти виявляться тривалішими, ціни на нафту можуть досягти вищих піків і завершити рік на вищих рівнях,

– вказує видання.

Як вказує Goldman, основним фактором впливу на ринок нафти стало порушення роботи Ормузької протоки. Протягом останнього часу вона, фактично, не функціонує.

В четвер Goldman Sachs оновив прогноз, щодо цін на нафту у IV кварталі 2026 року:

нафта марки Brent, імовірно, сягне – 71 долара за барель;

WTI – 67 доларів за барель.

Що відбувається на Близькому Сході?