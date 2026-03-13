Як буде змінюватись ціна нафти?
У квітні очікується середня ціна Brent – 85 доларів за барель, повідомляє Reuters.
Потрібно розуміти, що ціни на енергоносії нестабільні наразі саме через ситуацію на Близькому Сході. Адже там пошкоджено значну частину інфраструктури. До того ж Ормузька протока не працює стабільно.
Ситуація з цінами до цього виглядала так:
- ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в травні були на рівні – 100,13 долара за барель, за тиждень вони зросли на майже 8%;
- 9 березня ціни на нафту сягали 119,5 доларів за барель, це найвищий показник з середини 2022 року, повідомляє Reuters.
Goldman прогнозує поступове повернення ціни на нафту марки Brent до мінімуму в 70 доларів пізніше цього року, проте, якщо перебої з потоками нафти виявляться тривалішими, ціни на нафту можуть досягти вищих піків і завершити рік на вищих рівнях,
– вказує видання.
Як вказує Goldman, основним фактором впливу на ринок нафти стало порушення роботи Ормузької протоки. Протягом останнього часу вона, фактично, не функціонує.
В четвер Goldman Sachs оновив прогноз, щодо цін на нафту у IV кварталі 2026 року:
- нафта марки Brent, імовірно, сягне – 71 долара за барель;
- WTI – 67 доларів за барель.
Що відбувається на Близькому Сході?
28 лютого ізраїльські та американські сили атакували Іран. Після цього іранські війська завдали удари у відповідь. Іран атакував енергетичну інфраструктуру сусідніх країн.
В результаті атак на Близькому Сході, багато країн скоротили видобуток нафти та газу. Наразі існують значні проблеми з експортом сировини з цього регіону. Ормузька протока залишається майже заблокованою.
З'явились чутки, що Іран замінував Ормузьку протоку. Раніше командувач Корпусу вартових ісламської революції взагалі заявляв про намір атакувати будь-яке судно, що проходить цим шляхом.