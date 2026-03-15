Что дальше будет с ценами на нефть?

Он заявил, что тарифы будут таким, пока США и Израиль "пытаются уничтожить военный потенциал Ирана", о чем пишет Bloomberg.

В интервью на национальном телевидении в воскресенье, 15 марта, Райт защитил позицию администрации Дональд Трамп. Он сказал, что американцы могут почувствовать краткосрочное подорожание горючего, но это необходимо для достижения большей цели – устранения Ирана как угрозы для Ближнего Востока.

Я думаю, что этот конфликт точно завершится в течение ближайших нескольких недель – возможно, даже раньше. После этого мы увидим возобновление поставок и снижение цен,

– отметил Райт.

В материале напомнили, что в пятницу цена на нефть закрылась на уровне более 103 доллара за баррель. Дело в том, что Иран продолжает сохранять контроль над Ормузским проливом – ключевым морским путем, через который обычно проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и примерно такая же доля сжиженного природного газа.

В частности Крис Райт заявил, что уже ведет переговоры со странами, о которых упоминал Дональд Трамп. Однако не стал раскрывать подробностей.

Заметьте! Райт также отметил, что администрация Трампа осознавала: война против Ирана повлечет "краткосрочные перебои" и "некоторый рост цен для американцев".

В то же время Reuters пишет, что цены на нефть могут продолжить свой рост в понедельник, 16 марта. Причиной является эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

Ожидается, что глобальные поставки нефти в марте также упадут. Согласно прогнозам, они снизятся на 8 миллионов баррелей в день из-за нарушения судоходства.

