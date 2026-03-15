Що далі буде з цінами на нафту?

Президент США Дональд Трамп погрожував новими ударами по нафтовому експортному хабу Ірану на острові Харг, що викликало зухвалу відповідь Тегерану, про що пише Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent та американську нафту West Texas Intermediate вже різко зросли. Обидві підскочили більш ніж на 40% лише цього місяця, досягнувши найвищих рівнів з 2022 року.

Це сталося після того, як атаки США та Ізраїлю на Іран змусили Тегеран зупинити судноплавство через Ормузьку протоку – ключовий вузол, через який проходить п’ята частина світових поставок нафти. Водночас Трамп закликав Китай, Францію, Японію, Південну Корею, Велику Британію та інші країни розгорнути військові кораблі для забезпечення безпеки стратегічного шлюзу.

У суботу США вдарили по військових об’єктах на острові Харг. Іран швидко відповів атаками безпілотників на ключовий нафтовий термінал в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Це означає ескалацію конфлікту,

– зазначили аналітики JP Morgan.

Крім термінала Фуджейра в ОАЕ, критично важливими та вразливими енергетичними вузлами в регіоні вважаються експортний термінал Рас-Таннура та нафтопереробні потужності Aбкайк у Саудівській Аравії. Однак, як повідомило Reuters джерело в індустрії, операції з навантаження нафти у Фуджейрі відновилися.

Очікується, що глобальні поставки нафти у березні впадуть на 8 мільйонів барелів на день через порушення судноплавства. Водночас виробники з Близького Сходу скоротили видобуток щонайменше на 10 мільйонів барелів на день, за даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

Минулого тижня МЕА погодилася випустити рекордні 400 мільйонів барелів нафти зі стратегічних запасів країн-членів для боротьби з різким підвищенням цін.

Японія планує почати випуск нафти у понеділок.

Зверніть увагу! Адміністрація Трампа відкинула спроби союзників із Близького Сходу розпочати дипломатичні переговори. Водночас Іран відкинув можливість будь-якого припинення вогню, поки тривають удари США та Ізраїлю.

Водночас Сполучені Штати послабили санкції проти нафти Росії. Вашингтон утвердив 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти та нафтопродуктів.

Дозвіл набрав чинності 12 березня. Він буде чинний до півночі 11 квітня (час за Вашингтоном).

Сам Дональд Трамп заявив у NBC News, що санкції повернуться у дію, коли "криза закінчиться".

Що ще відомо про ситуацію з нафтою?