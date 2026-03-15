Як визначають ціну нафти?

Як визначають ціну нафти?

Ціна нафти залежить від світових показників. Нині ними є контракти між покупцями та умовними виробниками/постачальниками. Цей контракт, або договір називають також ф'ючерс. Він фактично дає гарантію на продаж та купівлю нафти в певний час, про який домовилися заздалегідь.

Так, існує окремий ф'ючерсний ринок, де можна порівняти ціни, які встановлює "продавець" за один барель нафти. Найчастіше ціна інших марок та "продавців" визначається за маркою Brent.

Зауважте! Brent – провідний міжнародний сорт (або марка) нафти, яку видобувають у Північному морі. Вважається найкращою для виробництва бензину й дизелю. Основні обсяги видобутку переробляють на північному заході Європи й постачають до США, Середземномор'я.

Однак важливо розуміти, що все залежить від загального попиту й пропозиції на ринку, між якими має бути баланс.

Зокрема фактори, які впливають на ціну нафти:

вартість розвідки родовища, вилучення нафти;

розташування родовища;

скорочення видобутку;

нестабільність (найчастіше політична) у нафтовидобувних районах;

спекуляції на ринку.

Загалом нафта коштує дорожче, коли в ній більше легких фракцій та менше сірки. Ці показники й впливають на подальше виробництво бензину та дизелю. Ціна останніх залежатиме від вартості нафти.

Як українські ціни залежать від світових?

Для України питання особливо актуальне, адже ми імпортуємо пальне. Про це Володимир Петренко, засновник групи компаній UPG, розповів для ЕП. За його словами є кілька факторів, які впливають на вартість пального на українських АЗС.

Перший і найважливіший – світова ціна нафти та нафтопродуктів. Оскільки нині ми імпортуємо 100%, то орієнтуємось виключно на європейські біржові індикатори. Там формується середня/оптова ціна, за якою купуємо продукт і це відповідно впливає на вартість уже в Україні.

Зокрема важливо враховувати ситуації, як нині. Через геополітичну нестабільність можливі коливання в ціні, адже біржі реагують на випередження.

Ще один фактор – валютний.

Оскільки закупівлі відбуваються в євро або доларах, курс гривні впливає на кінцеву вартість. Навіть якщо котирування нафтопродуктів стабільні, девальвація національної валюти підвищує гривневу собівартість імпорту,

– пояснив Петренко.

Зокрема він додав, що впливає на ситуацію логістика, яка з воєнними викликами в Україні змінила ціну нафтопродуктів. З одного боку – добре, що вдалося сформувати нові шляхи постачання, однак з іншого – кінцева вартість зросла.

Також Петренко додав, що на вартість впливають податки й акцизи. І навіть коли світові ціни зменшуються, ціна на пальне в Україні не завжди буде відповідною. Така "політика" є реакцією на наближення України до європейських стандартів, за якими кожен літр пального оподатковується на третину вартості.

Також частину вартості складають операційні витрати на підтримку роботи та утримання АЗС.

