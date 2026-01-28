Нафта сягає нових максимумів: скільки коштує барель сьогодні

Вартість нафти залежить від багатьох факторів. Зокрема геополітичної ситуації. Наразі вона напружена через дії США, щодо Ірану. Не варто виключати і вплив появи венесуельської нафти на ринку.

Яка вартість нафти зараз?

Вартість нафти залежить від марки, повідомляє ресурс Trading Economics.

Читайте також Саме вони допомагають Росії: ГУР викрило частину "тіньового флоту"

Залежно від того, яким є виробник, ціни такі:

Нафта марки Brent коштує – 67,99 долара за барель.

коштує – 67,99 долара за барель. Американська нафта WTI – 62,87 долара за барель.

– 62,87 долара за барель. Російська Urals – 54,48 долара за барель.

Що впливає на ціну нафти?

Вартість нафти сьогодні досягла найвищого рівня з кінця вересня. Така ситуація стала наслідком сукупності декількох важливих факторів, повідомляє Reuters.

Від чого залежить зараз ціна нафти:

зимовий шторм порушив видобуток сирої нафти в США;

долар стає слабкішим (наразі індекс цієї валюти коливається поблизу чотирирічного мінімуму);

ринок очікує сигналів від ФРС (імовірно, сьогодні буде ухвалено рішення про збереження ставки);

продовжуються перебої у постачанні електроенергії в Казахстані.

Потрібно розуміти, що видобуток на родовищі Тенгіз у Казахстані ще відновлюється. ОПЕК+ сподівається, що ситуація вирішиться протягом тижня. Проте, найімовірніше, цей процес триватиме довше.

Оператор трубопроводу КТК, який обробляє близько 80% експорту нафти з Казахстану, відновив повну завантажувальну потужність свого чорноморського термінала після "технічного обслуговування" місця швартування, в яке вразили дрони,

– вказує видання.

Окрім цього, ОПЕК+ має намір не збільшувати видобуток нафти у березні. Тобто, продовжити паузу.

Які події впливають на ринок нафти зараз?