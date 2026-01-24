Що впливає на ціну російської нафти зараз?
Експерт Юрій Щедрін у коментарі 24 Каналу вказав, що саме санкції створюють значну різницю в ціні між російською нафтою та еталонними марками. Такими як Brent.
Наразі цей розрив сягає 10 доларів за барель. Потрібно розуміти, що він сильно впливає на доходи Кремля.
Водночас, як каже Щедрін, аби в бюджеті Росії настала справжня криза, необхідно, аби вартість російської нафти відчутно знизилась. Тобто, вона коштувала менш як 40 доларів за барель.
Якщо брати середню собівартість – різна залежно від того, де її добивають і як її добивають – вона в районі плюс-мінус з податками десь 40 доларів. Якщо нижче, то є ризик, що вони будуть працювати у збиток.
При цьому, на думку Щедріна, для такого ефекту, вартість нафти має триматися на нижчому рівні щонайменше рік. Якщо ж це відбуватиметься ситуативно, то доходи Москви суттєво не зміняться.
Яка вартість нафти призведе до економічного колапсу в Росії?
Економіст Іван Ус у розмові з 24 Каналом висловив схожу думку. Він вважає, що для економічного колапсу в Росії, вартість нафти має впасти нижче 45 доларів за барель.
В бюджеті нафта Росії закладена на рівні 59 доларів за барель, але коридор собівартості це 45 – 50 доларів. І якщо ціна нижче ніж 45 доларів, то торгівля відбувається вже в мінус.
Що впливає на вартість нафти в Росії зараз?
На ціну нафти в Росії вплинули санкції, які США впровадили ще восени 2025 року. Нагадаємо, тоді американський уряд затвердив обмеження проти російських нафтових гігантів – "Роснефті" та "Лукойла". Після цього, багато покупців з Китаю та Індії почали відмовлятися від російської нафти.
Відчутний вплив на нафтову галузь Росії мають і атаки України по інфраструктурі. Йдеться зокрема, про удари по НПЗ. Наприклад, 23 січня українські сили уразили нафтобазу "Пензанефтепродукт".