Яка вартість нафти зараз?
Вартість нафти залежить від марки, повідомляє ресурс Trading Economics.
Залежно від того, яким є виробник, ціни такі:
- Нафта марки Brent коштує – 67,99 долара за барель.
- Американська нафта WTI – 62,87 долара за барель.
- Російська Urals – 54,48 долара за барель.
Що впливає на ціну нафти?
Вартість нафти сьогодні досягла найвищого рівня з кінця вересня. Така ситуація стала наслідком сукупності декількох важливих факторів, повідомляє Reuters.
Від чого залежить зараз ціна нафти:
- зимовий шторм порушив видобуток сирої нафти в США;
- долар стає слабкішим (наразі індекс цієї валюти коливається поблизу чотирирічного мінімуму);
- ринок очікує сигналів від ФРС (імовірно, сьогодні буде ухвалено рішення про збереження ставки);
- продовжуються перебої у постачанні електроенергії в Казахстані.
Потрібно розуміти, що видобуток на родовищі Тенгіз у Казахстані ще відновлюється. ОПЕК+ сподівається, що ситуація вирішиться протягом тижня. Проте, найімовірніше, цей процес триватиме довше.
Оператор трубопроводу КТК, який обробляє близько 80% експорту нафти з Казахстану, відновив повну завантажувальну потужність свого чорноморського термінала після "технічного обслуговування" місця швартування, в яке вразили дрони,
– вказує видання.
Окрім цього, ОПЕК+ має намір не збільшувати видобуток нафти у березні. Тобто, продовжити паузу.
Які події впливають на ринок нафти зараз?
Не варто виключати вплив дій Трампа, щодо Ірану на нафтовий сектор. На Близький Схід уже прибули американські сили, як застереження іранській владі. Нагадаємо, Трамп попередив про силову відповідь, якщо Іран поновить ядерну програму або ж буде вбивати протестувальників.
Окрім цього, 1 лютого мають відновитися переговори між США, Росією та Україною в Абу-Дабі. Результат може відчутно вплинути на ринок нафти.