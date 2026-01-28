Про що повідомило ГУР?

Розвідка також змогла виявити судна, що сприяють порушенню державного коридору України та вивезенню вкраденого українського зерна, повідомляє ГУР.

З 2023 року й дотепер танкерний флот групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ) безперешкодно забезпечує Росію нафтодоларами для продовження війни проти України, прикриваючись реєстрацією компаній у державах – членах Європейського Союзу,

– наголошує розвідка.

Цікаво, що топменеджером цієї групи – Nikolay Spichenok. Попри те, що чоловік є громадянином Великої Британії, він працює протягом довгого часу в найбільшій державній судноплавній компанії Росії – ПАО "Совкомфлот". До того ж діяльність Ніколая була помічена у структурах, які пов'язані з цією російською організацією.

Нагадаємо! Компанія "Совкомфлот" перебуває під санкціями багатьох країн.

Цікаво, що зараз саме танкери "Совкомфлоту" залучаються для перевезення нафти з та в Венесуелу. При чому, ці судна масово змінюють свої прапори на російські. А от раніше танкери "тіньового флоту" ходили під прапорами третіх країн (таким чином вони прагнули уникнути санкцій).

Вказані зміни логічні, якщо спиратися на Морську доктрину Росії:

Росія прагне розширити свій цивільний флот під російськими прапорами. Ці судна мають забезпечити "національні інтереси" у Світовому океані.

Планується інтеграція заздалегідь підготовлених цивільних суден і екіпажів до збройних сил Росії саме у воєнний час.

До того ж має бути збільшена мобілізаційна готовність у морській сфері.

ГУР звернулось до капітанів та екіпажів суден, як належать до "тіньового флоту". Розвідка попередила, що саме вони будуть нести відповідальність через недоброчесність операторів. Окрім цього, ГУР продовжує збір даних про судна, які належать до "тіньового флоту", дізнатися про них більше можна на платформі War&Sanctions.

Недоброчесні оператори тіньового флоту зникають першими, щойно судно потрапляє під увагу правоохоронних органів, залишаючи моряків сам на сам із правовими, фінансовими та гуманітарними наслідками злочину,

– вказує розвідка.

Що ще важливо знати про діяльність ГУР, відносно "тіньового флоту"?