Нефть достигает новых максимумов: сколько стоит баррель сегодня
- Нефть марки Brent стоит 67,99 доллара, WTI – 62,87 доллара, Urals – 54,48 доллара за баррель.
- Цены на нефть выросли из-за зимнего шторма в США, слабости доллара.
Стоимость нефти зависит от многих факторов. В частности геополитической ситуации. Сейчас она напряженная из-за действий США, в отношении Ирана. Не стоит исключать и влияние появления венесуэльской нефти на рынке.
Какая стоимость нефти сейчас?
Стоимость нефти зависит от марки, сообщает ресурс Trading Economics.
В зависимости от того, каким является производитель, цены следующие:
- Нефть марки Brent стоит – 67,99 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 62,87 доллара за баррель.
- Российская Urals – 54,48 доллара за баррель.
Что влияет на цену нефти?
Стоимость нефти сегодня достигла самого высокого уровня с конца сентября. Такая ситуация стала следствием совокупности нескольких важных факторов, сообщает Reuters.
От чего зависит сейчас цена нефти:
- зимний шторм нарушил добычу сырой нефти в США;
- доллар становится слабее (сейчас индекс этой валюты колеблется вблизи четырехлетнего минимума);
- рынок ожидает сигналов от ФРС (вероятно, сегодня будет принято решение о сохранении ставки);
- продолжаются перебои в поставках электроэнергии в Казахстане.
Нужно понимать, что добыча на месторождении Тенгиз в Казахстане еще восстанавливается. ОПЕК+ надеется, что ситуация разрешится в течение недели. Однако, вероятнее всего, этот процесс продлится дольше.
Оператор трубопровода КТК, который обрабатывает около 80% экспорта нефти из Казахстана, восстановил полную загрузочную мощность своего черноморского терминала после "технического обслуживания" места швартовки, в которое поразили дроны,
– указывает издание.
Кроме этого, ОПЕК+ намерена не увеличивать добычу нефти в марте. То есть, продолжить паузу.
Какие события влияют на рынок нефти сейчас?
Не стоит исключать влияние действий Трампа, по Ирану на нефтяной сектор. На Ближний Восток уже прибыли американские силы, как предостережение иранским властям. Напомним, Трамп предупредил о силовом ответе, если Иран возобновит ядерную программу или будет убивать протестующих.
Кроме этого, 1 февраля должны возобновиться переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби. Результат может ощутимо повлиять на рынок нефти.