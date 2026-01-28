Укр Рус
28 января, 22:28
3

Нефть достигает новых максимумов: сколько стоит баррель сегодня

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Нефть марки Brent стоит 67,99 доллара, WTI – 62,87 доллара, Urals – 54,48 доллара за баррель.
  • Цены на нефть выросли из-за зимнего шторма в США, слабости доллара.

Стоимость нефти зависит от многих факторов. В частности геополитической ситуации. Сейчас она напряженная из-за действий США, в отношении Ирана. Не стоит исключать и влияние появления венесуэльской нефти на рынке.

Какая стоимость нефти сейчас?

Стоимость нефти зависит от марки, сообщает ресурс Trading Economics.

В зависимости от того, каким является производитель, цены следующие:

  • Нефть марки Brent стоит – 67,99 доллара за баррель.
  • Американская нефть WTI – 62,87 доллара за баррель.
  • Российская Urals – 54,48 доллара за баррель.

Что влияет на цену нефти?

Стоимость нефти сегодня достигла самого высокого уровня с конца сентября. Такая ситуация стала следствием совокупности нескольких важных факторов, сообщает Reuters.

От чего зависит сейчас цена нефти:

  • зимний шторм нарушил добычу сырой нефти в США;
  • доллар становится слабее (сейчас индекс этой валюты колеблется вблизи четырехлетнего минимума);
  • рынок ожидает сигналов от ФРС (вероятно, сегодня будет принято решение о сохранении ставки);
  • продолжаются перебои в поставках электроэнергии в Казахстане.

Нужно понимать, что добыча на месторождении Тенгиз в Казахстане еще восстанавливается. ОПЕК+ надеется, что ситуация разрешится в течение недели. Однако, вероятнее всего, этот процесс продлится дольше.

Оператор трубопровода КТК, который обрабатывает около 80% экспорта нефти из Казахстана, восстановил полную загрузочную мощность своего черноморского терминала после "технического обслуживания" места швартовки, в которое поразили дроны, 
– указывает издание.

Кроме этого, ОПЕК+ намерена не увеличивать добычу нефти в марте. То есть, продолжить паузу.

Какие события влияют на рынок нефти сейчас?

  • Не стоит исключать влияние действий Трампа, по Ирану на нефтяной сектор. На Ближний Восток уже прибыли американские силы, как предостережение иранским властям. Напомним, Трамп предупредил о силовом ответе, если Иран возобновит ядерную программу или будет убивать протестующих.

  • Кроме этого, 1 февраля должны возобновиться переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби. Результат может ощутимо повлиять на рынок нефти.