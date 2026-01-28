Нефть достигает новых максимумов: сколько стоит баррель сегодня

Стоимость нефти зависит от многих факторов. В частности геополитической ситуации. Сейчас она напряженная из-за действий США, в отношении Ирана. Не стоит исключать и влияние появления венесуэльской нефти на рынке.

Какая стоимость нефти сейчас?

Стоимость нефти зависит от марки, сообщает ресурс Trading Economics.

В зависимости от того, каким является производитель, цены следующие:

Нефть марки Brent стоит – 67,99 доллара за баррель.

стоит – 67,99 доллара за баррель. Американская нефть WTI – 62,87 доллара за баррель.

– 62,87 доллара за баррель. Российская Urals – 54,48 доллара за баррель.

Что влияет на цену нефти?

Стоимость нефти сегодня достигла самого высокого уровня с конца сентября. Такая ситуация стала следствием совокупности нескольких важных факторов, сообщает Reuters.

От чего зависит сейчас цена нефти:

зимний шторм нарушил добычу сырой нефти в США;

доллар становится слабее (сейчас индекс этой валюты колеблется вблизи четырехлетнего минимума);

рынок ожидает сигналов от ФРС (вероятно, сегодня будет принято решение о сохранении ставки);

продолжаются перебои в поставках электроэнергии в Казахстане.

Нужно понимать, что добыча на месторождении Тенгиз в Казахстане еще восстанавливается. ОПЕК+ надеется, что ситуация разрешится в течение недели. Однако, вероятнее всего, этот процесс продлится дольше.

Оператор трубопровода КТК, который обрабатывает около 80% экспорта нефти из Казахстана, восстановил полную загрузочную мощность своего черноморского терминала после "технического обслуживания" места швартовки, в которое поразили дроны,

– указывает издание.

Кроме этого, ОПЕК+ намерена не увеличивать добычу нефти в марте. То есть, продолжить паузу.

Какие события влияют на рынок нефти сейчас?