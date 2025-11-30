Brent, WTI чи Urals: яка марка нафти коштує найдорожче зараз
- Найдорожчою у світі маркою нафти є Brent, яка торгувалася наприкінці робочого тижня на рівні нижче 63 доларів за барель.
- Другою найдорожчою маркою є WTI, ціна на нафту якої становила близько 59 доларів за барель, а російська марка Urals є найдешевшою порівняно з іншими.
На світовому ринку нафти зберігається тенденція до падіння цін через побоювання надлишку пропозиції на ринку нафти. Наприклад еталонна марка Brent показує тенденцію на спад, тривалість якої найдовша за останні роки.
Яка вартість нафти у світі?
- Brent
Наприкінці робочого тижня сира нафта марки Brent, що видобувається в Північному морі, торгувалася в ціні, що нижча аніж 63 долари за барель, передає 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.
Такий показник свідчить про 4 місячне падіння поспіль і найдовше за понад 2 останні роки. Зокрема таке падіння можливе через побоювання щодо надлишку пропозиції на ринку. Річ у тім, що ОПЕК+ відновила потужності, а виробники поза групою збільшили видобуток.
А у Reuters зазначається, що ОПЕК+ зберігає видобуток на поточному рівні на початок 2026 року. Йдеться про приблизно 3,24 мільйона барелів на день, що становить близько 3% світового попиту.
- WTI
Водночас ціна на сиру нафту WTI, яку видобувають у США, торгувалася наприкінці цього робочого тижня на рівні близько 59 доларів за барель.
- Urals
Натомість російська сира нафта Urals була на найнижчому рівні серед еталонних марок – 55,24 долара за барель.
Загалом російська нафта впала на 2,95% за останній місяць й знизилася на 17,86% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Що впливає зараз на ціну нафти?
Вплив на ціну нафти мають: геополітичні ризики, рішення ОПЕК+, очікування надлишку пропозиції.
Очікується, що середня ціна на нафту Brent становитиме 62,23 долара за барель у 2026 році, що нижче за прогноз у жовтні в 63,15 долара.
Суттєвий вплив на нафту мають ще й санкції США. Наприклад, обсяги імпорту російської нафти до Індії можуть сягнути мінімуму за останні 3 роки.