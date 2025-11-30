Brent, WTI чи Urals: яка марка нафти коштує найдорожче зараз

На світовому ринку нафти зберігається тенденція до падіння цін через побоювання надлишку пропозиції на ринку нафти. Наприклад еталонна марка Brent показує тенденцію на спад, тривалість якої найдовша за останні роки.

Яка вартість нафти у світі?

Brent

Наприкінці робочого тижня сира нафта марки Brent, що видобувається в Північному морі, торгувалася в ціні, що нижча аніж 63 долари за барель, передає 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

Такий показник свідчить про 4 місячне падіння поспіль і найдовше за понад 2 останні роки. Зокрема таке падіння можливе через побоювання щодо надлишку пропозиції на ринку. Річ у тім, що ОПЕК+ відновила потужності, а виробники поза групою збільшили видобуток.

А у Reuters зазначається, що ОПЕК+ зберігає видобуток на поточному рівні на початок 2026 року. Йдеться про приблизно 3,24 мільйона барелів на день, що становить близько 3% світового попиту.

WTI

Водночас ціна на сиру нафту WTI, яку видобувають у США, торгувалася наприкінці цього робочого тижня на рівні близько 59 доларів за барель.

Urals

Натомість російська сира нафта Urals була на найнижчому рівні серед еталонних марок – 55,24 долара за барель.

Загалом російська нафта впала на 2,95% за останній місяць й знизилася на 17,86% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Що впливає зараз на ціну нафти?