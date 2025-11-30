Яка вартість нафти у світі?

Brent

Наприкінці робочого тижня сира нафта марки Brent, що видобувається в Північному морі, торгувалася в ціні, що нижча аніж 63 долари за барель, передає 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

Такий показник свідчить про 4 місячне падіння поспіль і найдовше за понад 2 останні роки. Зокрема таке падіння можливе через побоювання щодо надлишку пропозиції на ринку. Річ у тім, що ОПЕК+ відновила потужності, а виробники поза групою збільшили видобуток.

А у Reuters зазначається, що ОПЕК+ зберігає видобуток на поточному рівні на початок 2026 року. Йдеться про приблизно 3,24 мільйона барелів на день, що становить близько 3% світового попиту.

WTI

Водночас ціна на сиру нафту WTI, яку видобувають у США, торгувалася наприкінці цього робочого тижня на рівні близько 59 доларів за барель.

Urals

Натомість російська сира нафта Urals була на найнижчому рівні серед еталонних марок – 55,24 долара за барель.

Загалом російська нафта впала на 2,95% за останній місяць й знизилася на 17,86% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Що впливає зараз на ціну нафти?