Brent, WTI или Urals: какая марка нефти стоит дороже всего сейчас

На мировом рынке нефти сохраняется тенденция к падению цен из-за опасений избытка предложения на рынке нефти. Например эталонная марка Brent показывает тенденцию на спад, продолжительность которой самая длинная за последние годы.

Какова стоимость нефти в мире?

Brent

В конце рабочей недели сырая нефть марки Brent, добываемая в Северном море, торговалась в цене, ниже чем 63 доллара за баррель, передает 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

Такой показатель свидетельствует о 4 месячном падении подряд и самом длинном за более чем 2 последних года. В частности такое падение возможно из-за опасений относительно избытка предложения на рынке. Дело в том, что ОПЕК+ возобновила мощности, а производители вне группы увеличили добычу.

А в Reuters отмечается, что ОПЕК+ сохраняет добычу на текущем уровне на начало 2026 года. Речь идет о примерно 3,24 миллиона баррелей в день, что составляет около 3% мирового спроса.

WTI

В то же время цена на сырую нефть WTI, которую добывают в США, торговалась в конце этой рабочей недели на уровне около 59 долларов за баррель.

Urals

Зато российская сырая нефть Urals была на самом низком уровне среди эталонных марок – 55,24 доллара за баррель.

В общем российская нефть упала на 2,95% за последний месяц и снизилась на 17,86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что влияет сейчас на цену нефти?