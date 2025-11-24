Яку знижку на нафту робить Росія?

Зараз ціна російської нафти Urals продається індійським нафтопереробникам за найменшою ціною, яка була протягом останніх 2 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Спокійно не буде: інвестори розповіли про зміни на фондовому ринку до кінця 2025 року

Зверніть увагу! На ситуацію вплинули санкції проти "Лукойла" та "Роснєфті".

Станом на зараз, Urals реалізується дешевше на 7 доларів за барель (раніше максимальна знижка складала – 3 долари за барель), якщо порівнювати з ціною Brent. Йдеться саме про ту російську нафту, яка буде завантажена у грудні.

Більшість індійських нафтопереробних заводів відмовилися розміщувати замовлення на російську сиру нафту, яка мала надійти після того, як минулого тижня набули чинності санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу", що практично поклало край торгівлі, яка процвітала після вторгнення Росії в Україну у 2022 році,

– наголошує видання.

Зауважимо, що деякі індійські компанії усе ж готові купувати російську нафту. За умови, що продавці не перебувають під санкціями.

Важливо! Як повідомляє Trading Economics, ціна нафти Urals сьогодні – 52,81 долара за барель.

Що відомо про санкції проти "Лукойла" та "Роснєфті"?

Ще в кінці жовтня США оголосили про санкції проти "Роснєфті" та "Лукойла". Ці новини відчутно вплинули на нафтогазові доходи Росії. Також "Лукойл" був вимушений розпочати процедуру продажу своїх активів за кордоном.

Цими санкціями Трамп прагнув побудити Путіна до миру. Проте російський лідер сказав, що такі обмеження на ситуацію не вплинуть. Водночас реальність усе ж дещо інша. Адже індійські та китайські НПЗ почали масово відмовлятися від нафти з Росії.

Зверніть увагу! Уже 21 листопада ці санкції набули чинності.