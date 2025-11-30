Какова стоимость нефти в мире?
- Brent
В конце рабочей недели сырая нефть марки Brent, добываемая в Северном море, торговалась в цене, ниже чем 63 доллара за баррель, передает 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.
Читайте также Сколько можно получить, если сдать доллары 2006 года
Такой показатель свидетельствует о 4 месячном падении подряд и самом длинном за более чем 2 последних года. В частности такое падение возможно из-за опасений относительно избытка предложения на рынке. Дело в том, что ОПЕК+ возобновила мощности, а производители вне группы увеличили добычу.
А в Reuters отмечается, что ОПЕК+ сохраняет добычу на текущем уровне на начало 2026 года. Речь идет о примерно 3,24 миллиона баррелей в день, что составляет около 3% мирового спроса.
- WTI
В то же время цена на сырую нефть WTI, которую добывают в США, торговалась в конце этой рабочей недели на уровне около 59 долларов за баррель.
- Urals
Зато российская сырая нефть Urals была на самом низком уровне среди эталонных марок – 55,24 доллара за баррель.
В общем российская нефть упала на 2,95% за последний месяц и снизилась на 17,86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Что влияет сейчас на цену нефти?
Влияние на цену нефти имеют: геополитические риски, решение ОПЕК+, ожидания избытка предложения.
Ожидается, что средняя цена на нефть Brent составит 62,23 доллара за баррель в 2026 году, что ниже прогноза в октябре в 63,15 доллара.
Существенное влияние на нефть имеют еще и санкции США. Например, объемы импорта российской нефти в Индию могут достичь минимума за последние 3 года.