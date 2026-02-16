Ринок нафти готується: чого насправді варто чекати від переговорів США та Ірану

Сьогодні вартість нафти була стабільною. Значних коливань не виникало, зокрема, через те, що ринок перебував в очікуванні. Інвестори намагалися оцінити ринкові наслідки переговорів США та Ірану.

Що впливає на ринок нафти зараз?

Теперішні переговори Ірану та США мають сприяти зниженню напруги між країнами, повідомляє Reuters.

Цікаво! Наразі очікується, що США та Ірану укладуть угоду протягом наступного місяця. Зокрема, у вівторок в Женеві заплановано другий раунд переговорів, щодо ядерної програми Тегерана. Ця зустріч має відбутися за посередництвом Омана.

Іран прагне укласти ядерну угоду зі США, яка принесе економічні вигоди обом сторонам, а також обговорюватиме інвестиції в енергетику та гірничодобувну промисловість, а також закупівлю літаків, повідомив іранський дипломат,

– зазначає видання.

Зауважимо, що попри домовленості, обидві сторони мають змогу здійснити силовий удар. США готові атакувати іранську територію. Водночас Тегеран погрожує вдарити по американським військовим базам у відповідь.

Що ще вплинуло на ринок нафти:

очікується збільшення рівня видобутку ОПЕК+;

рівень імпорту російської нафти до Китаю зростає, а от Індія – скорочує закупівлі.

Скільки коштує нафта 16 лютого 2025?

Ціна нафти залежить від марки, повідомляє ресурс Trading Economics. Наразі розцінки такі:

Нафта марки Brent має ціну – 68,69 долара за барель.

Американська нафта WTI – 63,79 долара за барель.

Російська Urals – 55,36 долара за барель

Що відомо про імпорт російської нафти зараз?