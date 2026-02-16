Що впливає на ринок нафти зараз?

Теперішні переговори Ірану та США мають сприяти зниженню напруги між країнами, повідомляє Reuters.

Читайте також Хоче допомогти Росії: Угорщина розпочала переговори з Хорватією, щодо нафти

Цікаво! Наразі очікується, що США та Ірану укладуть угоду протягом наступного місяця. Зокрема, у вівторок в Женеві заплановано другий раунд переговорів, щодо ядерної програми Тегерана. Ця зустріч має відбутися за посередництвом Омана.

Іран прагне укласти ядерну угоду зі США, яка принесе економічні вигоди обом сторонам, а також обговорюватиме інвестиції в енергетику та гірничодобувну промисловість, а також закупівлю літаків, повідомив іранський дипломат,

– зазначає видання.

Зауважимо, що попри домовленості, обидві сторони мають змогу здійснити силовий удар. США готові атакувати іранську територію. Водночас Тегеран погрожує вдарити по американським військовим базам у відповідь.

Що ще вплинуло на ринок нафти:

очікується збільшення рівня видобутку ОПЕК+;

рівень імпорту російської нафти до Китаю зростає, а от Індія – скорочує закупівлі.

Скільки коштує нафта 16 лютого 2025?

Ціна нафти залежить від марки, повідомляє ресурс Trading Economics. Наразі розцінки такі:

Нафта марки Brent має ціну – 68,69 долара за барель.

Американська нафта WTI – 63,79 долара за барель.

Російська Urals – 55,36 долара за барель

Що відомо про імпорт російської нафти зараз?