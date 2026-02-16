Що відомо про транспортування російської нафти у січні?

Переважно операції Ship-to-Ship у січні відбувалися в акваторіях Японського (Находка) та Південно-Китайського (Гонконг) морів, повідомляє СЗРУ.

Також зафіксовано їх проведення недалеко від берегів Малайзії. Надалі ця російська нафта переважно прямувала в Китай, повідомляє Reuters.

Загалом з 1 по 31 січня 2026 року з Росії вивезли 14,320 мільйона барелів нафти. Це на 1,417 мільйона тонн менше ніж у грудні.

Російська нафта перевозилась так:

51 рейс танкери тіньового флоту здійснили у Китай. Загалом туди було доставлено – 4,990 мільйонів тонн сировини. Це на приблизно 0,398 мільйона тонн більше ніж у грудні.

А от в Індію постачання скоротились. Туди було здійснено загалом 29 рейсів. Загальний обсяг склав – 3,222 мільйона тонн.

В Туреччину відбулося 8 рейсів. Туди загалом перевезли – 0,904 мільйона тонн.

Цікаво! Також, завдяки тіньовому флоту, надходила російська нафта у Сирію та Грузію.

За перший місяць 2026 року танкери тіньового флоту здійснили 45 рейсів до невстановлених країн та перекачали 4,813 мільйона тонн російської нафти, що на 0,256 мільйона тонн більше порівняно з груднем 2025 року,

– вказала українська розвідка.

Що важливо знати про тіньовий флот зараз?