Что влияет на рынок нефти сейчас?
Нынешние переговоры Ирана и США должны способствовать снижению напряжения между странами, сообщает Reuters.
Интересно! Сейчас ожидается, что США и Иран заключат соглашение в течение следующего месяца. В частности, во вторник в Женеве запланирован второй раунд переговоров, по ядерной программе Тегерана. Эта встреча должна состояться при посредничестве Омана.
Иран стремится заключить ядерную сделку с США, которая принесет экономические выгоды обеим сторонам, а также обсуждать инвестиции в энергетику и горнодобывающую промышленность, а также закупку самолетов, сообщил иранский дипломат,
– отмечает издание.
Заметим, что несмотря на договоренности, обе стороны могут осуществить силовой удар. США готовы атаковать иранскую территорию. В то же время Тегеран угрожает ударить по американским военным базам в ответ.
Что еще повлияло на рынок нефти:
- ожидается увеличение уровня добычи ОПЕК+;
- уровень импорта российской нефти в Китай растет, а вот Индия – сокращает закупки.
Сколько стоит нефть 16 февраля 2025 года?
Цена нефти зависит от марки, сообщает ресурс Trading Economics. Сейчас расценки следующие:
- Нефть марки Brent имеет цену – 68,69 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 63,79 доллара за баррель.
- Российская Urals – 55,36 доллара за баррель
Что известно об импорте российской нефти сейчас?
Импорт российской нефти в Индию сокращается. Нью-Дели уменьшает закупки из-за договоренностей с Вашингтоном. Заметим, что Индия и США готовятся заключить торговое соглашение.
А вот Китай наращивает закупки сырья из России. Уже в январе на китайскую территорию было доставлено больше всего российской нефти – почти 5 миллионов тонн.