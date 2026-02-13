Що впливає на ринок нафти зараз?

Відчувається здорожчання нафти після падіння на тлі того, що ОПЕК+ вирішила відновити збільшення видобутку, повідомляє Reuters.

Важливо! ОПЕК+ вирішила збільшити видобуток з квітня 2026 року.

Також на нафтовий ринок впливають такі фактори:

очікується піковий сезон для ринку нафти – літо (тоді найбільше зросте попит на паливо);

відбулося зростання споживчих цін в США на менший, ніж очікувався рівень;

посилюється напруження між США та Іраном.

Ціни на нафту зросли на початку тижня через побоювання, що США можуть напасти на близькосхідного виробника нафти Іран через його ядерну програму,

– наголосило видання.

На цьому тижні дещо послабилась напруга через коментарі Трампа. Адже США висловили готовність укласти угоду з Іраном.

Нагадаємо, до того американський президент заявляв, що він може відправити на Близький Схід нову армаду. Це мав би стати застережний захід для Ірану.

Яка вартість нафти 13 лютого 2026 року?

Станом на 13 лютого вартість нафти дещо відкоригована. Першочергово на вартість сировини впиває марка, повідомляє ресурс Trading Economics.

Ціни на нафту сьогодні такі:

Нафта марки Brent має ціну – 67,93 долара за барель.

Американська нафта WTI – 63,16 долара за барель.

Російська Urals – 55,67 долара за барель

Що ще впливало на ціну нафту протягом тижня?