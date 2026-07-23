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Фінанси Новини про нафту Востаннє таке було аж у травні: ціна нафти сягнула 100 доларів за барель
23 липня, 18:17
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Оновлено - 18:21, 23 липня

Востаннє таке було аж у травні: ціна нафти сягнула 100 доларів за барель

Анастасія Безейко

Світові ціни на нафту продовжують стрімко зростати на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та нових побоювань щодо перебоїв із постачанням сировини. У четвер, 23 липня, котирування еталонної марки Brent уперше з 26 травня перевищили позначку в 100 доларів за барель.

Чому нафта знову подорожчала

Від початку другого місяця літа ф'ючерси подорожчали на понад 30%, пише Bloomberg. Одним із головних чинників такого стрибка стали останні дії єменських хуситів у Червоному морі.

Підтримувані Іраном бойовики атакували нафтові танкери Саудівської Аравії, тож тепер окремі судна в регіоні уникають проходу через Ормузьку, а також Баб-ель-Мандебську протоки.

Ймовірно, на Близькому Сході відкрився ще один "фронт", який поставив під загрозу не лише ключовий маршрут для вивозу "чорного золота" з Перської затоки, а й альтернативний шлях.

Додатково ситуацію погіршує те, що експорт нафти з Казахстану опинився під загрозою через російсько-українську війну, а світові запаси сировини виснажені кількома місяцями конфліктів, що посилює ризик нового цінового шоку на енергоринку.

Другий етап військового конфлікту буде масштабнішим за перший… Ризики великі не лише для судноплавства, а й для енергетичної інфраструктури,
– заявив президент Rapidan Energy Group і ексчиновник Білого дому Боб Макнеллі.

До слова, покупці нафти з Індії та інших країн Азії розглядають можливість переорієнтувати постачання на довші й дорожчі маршрути через Суецький канал. Водночас Росія вже отримує вигоду від ситуації – попит на її сировину зі сторони китайських НПЗ зріс навіть попри зменшення звичного дисконту.

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